Später bezahlen mit Klarna
10 CHF für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40 CHF
30 Tage Rückgaberecht
Haarpflege
Alle Serien
Care Straight & Curl Haarglätter
Support
HP8345/00
Zum Shop
Anmelden oder Konto erstellen
Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.
Benutzerhandbuch
EU-Konformitätserklärung - English (US)
Alle (5)
Kann ich den Philips Hairstyler bei feuchtem Haar verwenden?
Kann ich das Kabel nach Gebrauch um den Philips Styler wickeln?
Ist der Philips Haarstyler asbestfrei?
Kann Lockenwickeln oder Glätten mein Haar beschädigen?
Wie reinige ich meinen Philips Hairstyler?
Der Philips Hairstyler lässt sich nicht einschalten
Mein Philips Hairstyler riecht seltsam
Mein Philips Hairstyler erzeugt Dampf
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts
Garantie
Unsere Produktgarantierichtlinien
Kontaktaufnahme zu Philips
Wir helfen Ihnen gerne weiter