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Eingestellt

Konischer Lockenstab

HP8618/00

4.6

| (8) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Der sanfte Weg zu perfekten Locken und Wellen

Füllige, weiche Locken und strahlender Glanz. Voluminöse und stylische Wellen mit viel Volumen und Fülle. Mit dem neuen konischen Lockenstab Care CurlControl von Philips können Sie unterschiedliche Stylingvarianten kreieren, ohne dabei Ihre Haare zu schädigen.

Alle Vorteile anzeigen

dank der Curl Ready-Anzeige

Der sanfte Weg zu perfekten Locken und Wellen

  • Konischer 13 bis 25 mm Lockenstab

  • Besonders glatte Keramikbeschichtung

  • 130 bis 200 °C Temperatur

  • Automatische Abschaltung

Einzigartige Anzeige, die Sie informiert, wann Ihre Locke fertig ist

Einzigartige Anzeige, die Sie informiert, wann Ihre Locke fertig ist

Die einzigartige Curl Ready-Anzeige informiert Sie mit einem Tonsignal, wann Ihre Locke fertig ist. Mit dieser innovativen Funktion erhalten Sie wunderschöne Locken und Wellen, ohne das Haar zu überhitzen. Wählen Sie einfach eine von drei Lockenstufen aus, wickeln Sie das Haar um den Lockenstab, und drücken Sie die Taste. Empfehlungen unserer Haarexperten zur Auswahl der Lockenstufe je nach Haartyp und gewünschtem Look finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Die SilkySmooth-Keramikbeschichtung ist doppelt so sanft zu Ihrem Haar.

Die SilkySmooth-Keramikbeschichtung ist doppelt so sanft zu Ihrem Haar.

Der SilkySmooth-Keramiklockenstab, der zweimal so glatt ist wie ein herkömmlicher Keramiklockenstab, sorgt für wenig Reibung und einfaches Lösen der Haare für glänzendes, gesundes Haar.

Dank der digitalen Einstellungen können Sie den Lockenstab Ihrem Haartyp entsprechend anpassen.

Dank der digitalen Einstellungen können Sie den Lockenstab Ihrem Haartyp entsprechend anpassen.

Die digitalen Einstellungsoptionen ermöglichen die Auswahl der Temperatur (130 - 200 °C) und der Anwendungszeit (5, 8 oder 10 Sekunden), die am besten für Ihr Haar und den gewünschten Look geeignet ist.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.6

von 5

8

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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2
1

05/12/2012

Deutschland

Deutschland

Philips Konischer Lockenstab

bin begeistert von Philips Konischer Lockenstab HP8618/00 ...

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Diese Bewertung wurde für HP8618/00 Konischer Lockenstab verfasst

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15/01/2017

Nederland

Nederland

Super tang!

Ik heb deze tang gekregen en ben er super blij mee! Mijn haar is heel zacht en heeft weinig structuur dus krullen blijven er niet lang inzitten. Een vriendin had deze tang en toen bleef het er wel in zitten! Nu ik hem zelf heb kan ik makkelijk 3 dagen van mijn krullen genieten! Het zakt natuurlijk wel uit maar dan wordt het een slag en dan vind ik niet erg! Zelfs zonder mousse / haarspray blijft het bij mij en m'n vriendinnen lang zitten! Gebruik wel een hitte protection! Prijs vind ik ook goed in verhouding met de kwaliteit van de tang! Zeker een aanrader!

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Diese Bewertung wurde für HP8618/00 Conische krultang verfasst

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02/07/2016

Sverige

Sverige

Verifizierter Käufer

Trevlig sätt att locka hår

Mycket enkelt och trevlig locktång. Rekommenderar skarpt.

Diese Bewertung wurde für HP8618/00 Konisk locktång verfasst

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