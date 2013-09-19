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Arrêté

Boucleur conique

HP8618/00

4.6

| (8) Avis | 100% recommandent ce produit

Cheveux préservés, boucles et ondulations parfaites

Des boucles douces et somptueuses, d'une brillance extrême. Des ondulations chics et voluptueuses, pleines de volume… Avec le nouveau boucleur conique Philips Care CurlControl, créez différents styles de boucles sans abîmer vos cheveux.

Voir tous les avantages

grâce au bip sonore « Boucle prête »

Cheveux préservés, boucles et ondulations parfaites

  • Boucleur conique (13-25 mm)

  • Revêtement en céramique SilkySmooth

  • Température de 130 à 200 °C

  • Arrêt automatique

Bip sonore exclusif vous prévenant lorsque votre boucle est prête

Bip sonore exclusif vous prévenant lorsque votre boucle est prête

Le bip sonore exclusif « Boucle prête » vous prévient lorsque votre boucle est prête. Cette fonctionnalité innovante vous permet de créer de superbes boucles et ondulations sans abîmer vos cheveux. Sélectionnez simplement l'un des trois réglages de durée et appuyez sur le bouton une fois les cheveux enroulés autour du boucleur. Consultez les recommandations de nos experts dans le mode d'emploi pour sélectionner le réglage de durée correspondant à votre type de cheveux et au style recherché.

Revêtement en céramique SilkySmooth deux fois plus doux pour vos cheveux

Revêtement en céramique SilkySmooth deux fois plus doux pour vos cheveux

La céramique SilkySmooth est deux fois plus douce que la céramique classique, ce qui réduit les frottements et permet de libérer les boucles avec fluidité, pour des cheveux plus brillants et plus sains.

Réglage numérique vous permettant d'adapter le boucleur à votre type de cheveux

Réglage numérique vous permettant d'adapter le boucleur à votre type de cheveux

Le réglage numérique vous permet de sélectionner la température (130-200 °C) et le réglage de durée (5, 8 ou 10 secondes) qui conviennent le mieux à votre type de cheveux et au résultat souhaité.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.6

sur 6

8

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

19/09/2013

France

France

Ce produit est de très bonne qualité.

Ce produit est excellent, je suis très satisfaite de ma commande chez vous. Une très bonne qualité, solide, très performant !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HP8618/00 Boucleur conique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HP8618/00 Boucleur conique

05/12/2012

Deutschland

Deutschland

Philips Konischer Lockenstab

bin begeistert von Philips Konischer Lockenstab HP8618/00 ...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HP8618/00 Konischer Lockenstab

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HP8618/00 Konischer Lockenstab

15/01/2017

Nederland

Nederland

Super tang!

Ik heb deze tang gekregen en ben er super blij mee! Mijn haar is heel zacht en heeft weinig structuur dus krullen blijven er niet lang inzitten. Een vriendin had deze tang en toen bleef het er wel in zitten! Nu ik hem zelf heb kan ik makkelijk 3 dagen van mijn krullen genieten! Het zakt natuurlijk wel uit maar dan wordt het een slag en dan vind ik niet erg! Zelfs zonder mousse / haarspray blijft het bij mij en m'n vriendinnen lang zitten! Gebruik wel een hitte protection! Prijs vind ik ook goed in verhouding met de kwaliteit van de tang! Zeker een aanrader!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HP8618/00 Conische krultang

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HP8618/00 Conische krultang

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