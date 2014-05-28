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Eingestellt
Volumen und Glanz für langes Haar
Mit der erhitzten ProCare-Stylingbürste von Philips können Sie in kurzer Zeit sanfte Wellen stylen und gleichzeitig Ihr Haar pflegen. Der aufgeheizte 45 mm Lockenstab sorgt für ein langanhaltendes Styling, und die einziehbaren Borsten garantieren eine schnelle Anwendung und ein perfektes Ergebnis.
Einziehbare Borsten (45 mm)
Turmalin-Keramikbeschichtung
160 °C und 190 °C Temperatur
Ionisierungsfunktion
Die einzigartigen einziehbaren Borsten garantieren eine schnelle und einfache Anwendung: Nachdem Sie Ihr Haar um die Bürste gewickelt haben, drehen Sie die Cool-Tip-Spitze, und die Borsten werden eingezogen. Diese einzigartige Funktion ermöglicht ein sicheres Lösen der Haare und sorgt für eine dauerhaft perfekte Form Ihrer Locken.
Bieten Sie Ihrem Haar mit der Ionen-Funktion mehr Pflege. Negativ geladene Ionen verhindern statisches Aufladen, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes Haar.
Wählen Sie zwischen 2 Einstellungen für die Stylingtemperatur, 160 °C und 190 °C, um ein langanhaltendes Styling zu garantieren und gleichzeitig das Risiko von Haarschäden zu minimieren.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.4
von 5
49
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
NiMo
28/05/2014
Suisse
Schnell einsatzbereit und super Ergebnisse
Ich bin mit dem Gerät sehr zufrieden. Mit einer normalen Rundbürste und mit dem Föhn hatte ich immer grosse Mühe ein gutes Ergebnis zu erzielen. Doch seit ich diese Stylingbürste habe ist das anders. Die Stylingbürste ist sehr schnell vorgeheizt und liegt super in der Hand. Ob Volumen, glatte Haare oder Wellen alles ist sehr einfach zu machen. Die einfahrbaren Borsten sind super, keine Haare können sich so verfangen. Ich empfehle dieses Produkt auf jeden Fall weiter - ich würde meins nicht mehr hergeben.
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Diese Bewertung wurde für HP8634/00 Erhitzte ProCare-Stylingbürste verfasst
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stmj
09/08/2016
Deutschland
Uneingeschränkte Empfehlung
Diese Bürste habe ich schon lange gesucht. Besonders für feines Haar zu empfehlen. Ich bin am überlegen ob ich mir eine zweite kaufe, falls Philips die Herstellung einstellt.
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JanaHonig
20/10/2014
Deutschland
Super Lockenstab :)
Die Stylingbürste gefäält mir total gut, da sie super schnell einen tollen Look zaubert. Durch die ausfahrbaren Borsten rutscht das Haar nicht raus und lässt sich auch super wieder lösen durch das Einfahren der Borsten. Das Gerät wird sehr schnell heiß und ist deshalb in kürzester Zeit einsetzbar. In allem ein echt geniales Teil (Auch für meine feinen und super glatten Haare). Es zaubert sogar mir ein super Volumen, was bis jetzt kein anderer Lockenstab geschafft hat. Ich verleihe den Lockenstab oft an meine Freundinnen, die diesen Lockenstab unbedingt ausprobieren wollten und auch diese sind absolut begeistert. Danke Philips für diesen tollen Lockenstab :)
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