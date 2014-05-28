Ich durfte die neue Philips HP8634/00 ProCare Stylingbürste mit einziehbaren Bürsten über die "Schön für mich Aktion" von Philips jetzt 4 Wochen testen und was soll ich sagen? Ich bin absolut begeistert! Da ich einen kinnlangen Bob-Schnitt habe, war sie für mich einfach perfekt. Platte Haare gehören nun der Vergangenheit an! Zumindest bei mir :) Als ich die Bürste das 1. Mal verwendet habe, war ich sehr verwundert, dass keine warme Luft herausgepustet wird. Mein Mann fragte mich, ob ich denn schon angefangen hätte? Das war für mich ein echter AHA-Moment. - Toll! Somit entfällt auch die lästige Geräuschkulisse. Das Gerät sieht sehr edel aus und es liegt gut in der Hand, ist auch nicht zu schwer. Die Arme werden der Anwenderin/mir nicht gleich schwer. Der Tastendruck ist angenehm und das drehbare Kabel ist Gott sei Dank wirklich mal ein langes Kabel, so kann man "ordentlich" arbeiten! Außerdem hat es eine praktische Öse zum Aufhängen. Das Gerät heizt sehr schnell auf und kühlt auch schnell wieder ab. Wenn man es also früh vor der Arbeit eilig hat, dann steht einem schnellen und schönen Styling nichts mehr im Wege! Hier nochmal die technischen Details: - Schaftdurchmesser beträgt 45 Millimeter - elektrisch aufheizbar - Turmalinkeramik-Beschichtung mit Ionenfunktion - mit einziehbaren Borsten - zwei Stylingtemperatureinstellungen für 160 °C und 190 °C - drehbare Cool-Tip-Spitze - 1,8 Meter langes Kabel - Farbe Violett Besonders hervorheben möchte ich die Funktion der einziehbaren Borsten zum schnellen und einfachen Lösen der Haare. Diese Funktion ermöglicht es, die Haare sicher zu lösen ohne das Knoten entstehen. Eine Schädigung oder gar ein Bruch der Haarspitzen wird damit verhindert. Das Haar wird, wie bei einem herkömmlichen Lockenstab, um die Bürste gewickelt. Dann dreht man vorn an der Cool-Tip-Spitze und die Borsten lassen sich einziehen. - Kein lästiges Ziepen und Verknoten mehr. Die Haare lassen sich so ganz locker von der Bürste lösen. Durch die Borsten lässt sich das Haar leicht kämen und stylen. Die Ionen-Funktion und die Tourmalinkeramik-Beschichtung der ProCare Stylingbürste sorgt für besonders glänzendes Haar. Philips wirbt damit: "Geben Sie Ihrem Haar mit der Ionen-Funktion mehr Pflege. Negativ geladene Ionen verhindern statisches Aufladen, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes Haar." Und genau das kann ich nur bestätigen! Die Haare werden wunderschön glänzend und sehen super gesund aus. Es gibt 2 Stylingtemperatureinstellungen für unterschiedliche Haartypen. Man kann zwischen 160 °C und 190 °C wählen, um ein langanhaltendes Styling zu garantieren und gleichzeitig das Risiko von Haarschäden zu minimieren. Vorher sollte man natürlich einen Hitzeschutz auf das Haar auftragen. - Sicher, ist sicher. Mein Fazit: Ohne diesen Test, hätte ich die ProCare Stylingbürste nie im Leben gefunden, geschweige denn gekauft. - Aber heute kann ich sagen, dass es wirklich eine Wissenslücke gewesen wäre. Mein Haar wird durch sie glänzend und wunderschön lockig. Ich spare Zeit, Nerven und kaputte Spitzen (also auch fast den Friseurbesuch). Sie macht mein Leben leichter! Herzlichen Dank, dass ich am Test teilnehmen durfte! Es hat viel Spaß gemacht! ---> Ein richtig tolles Produkt, dass ich nicht mehr missen möchte und auf jeden Fall weiterempfehlen werde. EINFACH SPITZE!