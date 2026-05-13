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Arrêté

Brosse chauffante ondulations ProCare

HP8634/00

4.4

| (49) Avis | 90% recommandent ce produit

Volume et brillance pour cheveux longs

La brosse chauffante ondulations ProCare Philips vous permet d'onduler rapidement vos cheveux tout en les préservant. Son rouleau chauffant de 45 mm permet d'obtenir des résultats durables, tandis que les picots rétractables assurent une manipulation rapide et un style impeccable.

Voir tous les avantages

Volume et brillance pour cheveux longs

  • Picots rétractables (45 mm)

  • Revêtement en céramique tourmaline

  • Température de 160 °C et 190 °C

  • Fonction ionique

Picots rétractables pour relâcher les cheveux rapidement et facilement

Picots rétractables pour relâcher les cheveux rapidement et facilement

Les picots rétractables uniques garantissent une utilisation rapide et sûre. Après avoir enroulé vos cheveux autour de la brosse, faites tourner la pointe froide pour que les picots se rétractent. Cette fonctionnalité unique permet de relâcher les cheveux en toute sécurité et de conserver la forme parfaite de votre boucle.

Fonction ionique et revêtement en tourmaline pour des cheveux brillants

Fonction ionique et revêtement en tourmaline pour des cheveux brillants

Prenez soin de vos cheveux grâce à la fonction ionique. Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules afin d'intensifier leur brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.

Deux réglages de température en fonction de votre type de cheveux

Choisissez l'un des 2 réglages de température (160 °C et 190 °C) pour des résultats durables et des cheveux protégés.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.4

sur 6

49

Avis

90%

recommandent ce produit

1

13/05/2026

France

France

Excellent produit

Super au top …j’étais persuadé de pouvoir la retrouver cette brosse. Pourquoi l’avoir arrêtée???? Je suis malheureuse 😭😭😭 À chaque fois qu’un article fonctionne bien on l’arrête ! Ce modèle est introuvable sur Vinted !

Avantages

Excellent

Contre

Il n’y en a plus

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HP8634/00 Brosse chauffante ondulations ProCare

Date d'utilisation 2019-04-13

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HP8634/00 Brosse chauffante ondulations ProCare

Date d'utilisation 2019-04-13

31/05/2016

France

France

Mon meilleur accessoire de coiffure

J'utilise cet article depuis un an et il m'est devenu vraiment indispensable, je possède d'autres appareils coiffants mais c'est celui-là que j'utilise le plus souvent ! J'ai les cheveux mi-longs et à mon âge le "négligé" ne pardonne pas : avec ça mes cheveux (épais) relevés ou non sont beaux, soyeux et un peu ondulés, c'est parfait. Je l'ai même utilisé pour mon mari qui à des cheveux très fins et tout "froissés" le matin, à chaleur plus douce c'était très bien ! Il faudrait peut-être prévoir un petit sac de rangement pour voyager.

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Cet avis a été rédigé pour HP8634/00 Brosse chauffante ondulations ProCare

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HP8634/00 Brosse chauffante ondulations ProCare

25/10/2015

France

France

Très bon produit !

J'ai les cheveux bouclés et secs(mi-long). La brosse me permet de lisser mes cheveux en leur donnant un effet brushing assez rapidement (environ 20 min). Le résultat dure relativement longtemps sur mes cheveux (3 jours).Je suis très satisfaite et je recommande ce produit ! (que j'ai acheter en grande surface).

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HP8634/00 Brosse chauffante ondulations ProCare

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HP8634/00 Brosse chauffante ondulations ProCare

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