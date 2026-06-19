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Eingestellt
HP8650/00
Stylen bei gleichzeitiger Pflege
Welches Styling darf es heute sein? Der 650 Watt starke Salon Airstylist bietet drei verschiedene Stylingaufsätze für ein Styling je nach Lust und Laune.
3 Stylingaufsätze
3 Temperaturstufen
Dieser Styler verfügt über ein 650 W starkes Heizelement für sanftes und gleichzeitig effektives Trocknen und Stylen.
Dieser kompakte und ergonomische Styler profitiert von einem durchdachten modernen Design. Er ist leicht und benutzerfreundlich und zugleich klein genug, um überall Platz zu finden.
Die erforderliche Gebläsestufe und Wärme können für ein perfektes Ergebnis einfach angepasst werden. Drei flexible Einstellungen ermöglichen präzises Styling.
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