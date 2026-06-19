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Styler

HP8650/00

Stylen bei gleichzeitiger Pflege

Welches Styling darf es heute sein? Der 650 Watt starke Salon Airstylist bietet drei verschiedene Stylingaufsätze für ein Styling je nach Lust und Laune.

Alle Vorteile anzeigen

Schaffen Sie Ihren eigenen Stil mit dem Salon Airstylist

Stylen bei gleichzeitiger Pflege

  • 3 Stylingaufsätze

  • 3 Temperaturstufen

650 W für wunderschöne Ergebnisse

650 W für wunderschöne Ergebnisse

Dieser Styler verfügt über ein 650 W starkes Heizelement für sanftes und gleichzeitig effektives Trocknen und Stylen.

Kompaktes Design für mehr Bedienkomfort

Kompaktes Design für mehr Bedienkomfort

Dieser kompakte und ergonomische Styler profitiert von einem durchdachten modernen Design. Er ist leicht und benutzerfreundlich und zugleich klein genug, um überall Platz zu finden.

Drei flexible Einstellungen für mehr Kontrolle

Drei flexible Einstellungen für mehr Kontrolle

Die erforderliche Gebläsestufe und Wärme können für ein perfektes Ergebnis einfach angepasst werden. Drei flexible Einstellungen ermöglichen präzises Styling.

Technische Daten

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