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Arrêté

Brosse soufflante

HP8650/00

Créez votre style sans abîmer vos cheveux

Quel style vous fait envie aujourd'hui ? Le Salon Airstylist s'accompagne de trois accessoires de coiffage polyvalents et offre une puissance de 650 W, vous permettant de créer des coiffures originales.

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Créez votre propre style avec le Salon Airstylist

Créez votre style sans abîmer vos cheveux

  • 3 accessoires

  • 3 réglages de température

650 W pour des résultats exceptionnels

650 W pour des résultats exceptionnels

Cette brosse coiffante est équipée d'une résistance chauffante de faible puissance de 650 W pour un séchage et un coiffage doux mais efficaces.

Design compact pour une manipulation facile

Design compact pour une manipulation facile

Compact et ergonomique, cette brosse coiffante bénéficie d'une conception moderne intelligente. Résultat : une brosse coiffante légère, facile à manipuler, et si petite qu'elle se glisse partout.

Trois réglages pour un contrôle précis

Trois réglages pour un contrôle précis

Réglez facilement la vitesse et la chaleur souhaitées afin de créer le style qui vous convient. Les trois réglages différents permettent un coiffage précis et adapté à vos besoins.

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