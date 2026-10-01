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Créez votre style sans abîmer vos cheveux
Quel style vous fait envie aujourd'hui ? Le Salon Airstylist s'accompagne de trois accessoires de coiffage polyvalents et offre une puissance de 650 W, vous permettant de créer des coiffures originales.
3 accessoires
3 réglages de température
Cette brosse coiffante est équipée d'une résistance chauffante de faible puissance de 650 W pour un séchage et un coiffage doux mais efficaces.
Compact et ergonomique, cette brosse coiffante bénéficie d'une conception moderne intelligente. Résultat : une brosse coiffante légère, facile à manipuler, et si petite qu'elle se glisse partout.
Réglez facilement la vitesse et la chaleur souhaitées afin de créer le style qui vous convient. Les trois réglages différents permettent un coiffage précis et adapté à vos besoins.
Notation globale