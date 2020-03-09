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Eingestellt

CareStyler

HP8655/00

3.7
| (143) Bewertungen
Mehr Volumen und Pflege
Trocknen und Stylen auf einmal: Der neue Care Styler von Philips ermöglicht Ihnen ein schönes, natürliches Styling, und bietet gleichzeitig maximale Pflege für Ihr Haar. Die einzigartige Volumenbürste gibt Ihrem Haar Volumen genau da, wo Sie möchten – direkt am Haaransatz.
Alle Vorteile anzeigen

Schonender Haatrockner

Mehr Volumen und Pflege

  • 4 Stylingaufsätze

  • 3 Temperaturstufen

  • Ionen-Technologie

1.000 W für wunderschöne Ergebnisse

1.000 W für wunderschöne Ergebnisse

Dieser 1.000 W-Haartrockner erzeugt einen optimalen Luftstrom und optimale Trockenleistung für täglich schöne Ergebnisse.

Thermobürste (38 mm) für glattes Haar

Thermobürste (38 mm) für glattes Haar

Die Thermobürste verfügt über einen besonders großen Durchmesser von 38 mm. Durch die Breite ist sie das perfekte Stylinggerät für glatte Frisuren und Wellen.

Bürste mit einziehbaren Bürstenreihen für einfache Locken

Bürste mit einziehbaren Bürstenreihen für einfache Locken

Dieser bedienungsfreundliche Styler ist sowohl eine Stylingbürste als auch ein Lockenstab. Die Borsten lassen sich auf Knopfdruck in die Bürste einziehen, sodass Sie den Styler ganz einfach aus Ihrem Haar ziehen können.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.7

von 5

143

Bewertungen

09/03/2020

Suisse

Suisse

Einfach einzigartig und toll

Ich hab dickes langes Haar mit Naturwellen. Jedesmal wenn ich meine Warmluftbürste brauch, sag ich von neuem bestes Elektrogerät das ich je gekauft habe. Die Haare sind glatt und unglaublich weich und schön zum anfassen, einfach der Hammer. Ich kann ihn definitiv weiterempfehlen.

Vorteile

Tolles Design, schöne Farbe, super Haare nach gebrauch

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ProCare HP8656/08 Styler verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ProCare HP8656/08 Styler verfasst

10/05/2018

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Einer für alles.

Super Qualität zu einen absolut fairen Preis. Gute Verarbeitung und elegantes Design sind hier vereint. Mein Haar wird beim stylen geschont und sieht top frisiert aus. Außerdem habe ich eine schöne Zeitersparnis da trocknen und frisieren in einem Schritt erledigt werden. Ich liebe meinen Philips Pro Care Styler und würde mich wieder für ihn entscheiden.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Advanced HP8656/00 AirStyler verfasst

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Diese Bewertung wurde für Advanced HP8656/00 AirStyler verfasst

10/05/2018

Deutschland

Deutschland

Einer für alles.

Super Qualität zu einen absolut fairen Preis. Gute Verarbeitung und elegantes Design sind hier vereint. Mein Haar wird beim stylen geschont und sieht top frisiert aus. Außerdem habe ich eine schöne Zeitersparnis da trocknen und frisieren in einem Schritt erledigt werden. Ich liebe meinen Philips Pro Care Styler und würde mich wieder für ihn entscheiden.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Advanced HP8656/00 AirStyler verfasst

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