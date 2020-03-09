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Eingestellt
HP8655/00
4 Stylingaufsätze
3 Temperaturstufen
Ionen-Technologie
Dieser 1.000 W-Haartrockner erzeugt einen optimalen Luftstrom und optimale Trockenleistung für täglich schöne Ergebnisse.
Die Thermobürste verfügt über einen besonders großen Durchmesser von 38 mm. Durch die Breite ist sie das perfekte Stylinggerät für glatte Frisuren und Wellen.
Dieser bedienungsfreundliche Styler ist sowohl eine Stylingbürste als auch ein Lockenstab. Die Borsten lassen sich auf Knopfdruck in die Bürste einziehen, sodass Sie den Styler ganz einfach aus Ihrem Haar ziehen können.
3.7
von 5
143
Bewertungen
Evilimpress
09/03/2020
Suisse
Einfach einzigartig und toll
Ich hab dickes langes Haar mit Naturwellen. Jedesmal wenn ich meine Warmluftbürste brauch, sag ich von neuem bestes Elektrogerät das ich je gekauft habe. Die Haare sind glatt und unglaublich weich und schön zum anfassen, einfach der Hammer. Ich kann ihn definitiv weiterempfehlen.
Vorteile
Tolles Design, schöne Farbe, super Haare nach gebrauch
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ProCare HP8656/08 Styler verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ProCare HP8656/08 Styler verfasst
Meleo
10/05/2018
Deutschland
Verifizierter Käufer
Einer für alles.
Super Qualität zu einen absolut fairen Preis. Gute Verarbeitung und elegantes Design sind hier vereint. Mein Haar wird beim stylen geschont und sieht top frisiert aus. Außerdem habe ich eine schöne Zeitersparnis da trocknen und frisieren in einem Schritt erledigt werden. Ich liebe meinen Philips Pro Care Styler und würde mich wieder für ihn entscheiden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Advanced HP8656/00 AirStyler verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Advanced HP8656/00 AirStyler verfasst
Löckchen
10/05/2018
Deutschland
Einer für alles.
Super Qualität zu einen absolut fairen Preis. Gute Verarbeitung und elegantes Design sind hier vereint. Mein Haar wird beim stylen geschont und sieht top frisiert aus. Außerdem habe ich eine schöne Zeitersparnis da trocknen und frisieren in einem Schritt erledigt werden. Ich liebe meinen Philips Pro Care Styler und würde mich wieder für ihn entscheiden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Advanced HP8656/00 AirStyler verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Advanced HP8656/00 AirStyler verfasst