Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
HP8655/00
4 accessoires
3 réglages de température
Fonction ionique
Ce sèche-cheveux de 1 000 W produit un flux d'air optimal et une puissance de séchage douce, pour des résultats exceptionnels tous les jours.
Cette thermo-brosse présente un diamètre extra-large de 38 mm, ce qui en fait l'accessoire idéal pour créer des coiffures lisses et des ondulations.
Cette brosse soufflante simple d'utilisation combine brosse et fer à boucler. Les picots se rétractent en une pression sur le bouton, permettant ainsi à l'appareil de glisser le long de vos cheveux. Résultat : de superbes boucles.
3.7
sur 6
143
Avis
Lilia88000
02/12/2022
France
Au top!!
Très léger. Fonctionne aussi bien sur cheveux secs ou mouillés. Très bon rapport qualité prix.
Avantages
Poids. Rapidité
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Advanced HP8656/00 Brosse soufflante
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Advanced HP8656/00 Brosse soufflante
Minnie8
07/08/2022
France
Acheteur vérifié
Super produit !
La brosse soufflante possède de nombreux accessoires ce qui offre une multitude de possibilités de coiffure.
Avantages
Nombreux accessoires - Utilisation facile - maniable - peu imposant
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Advanced HP8657/00 Brosse soufflante
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Advanced HP8657/00 Brosse soufflante
AïdaAida
26/05/2020
France
Merci Philips !
Pour ceux qui ont les cheveux afro/crépus/frisés cette brosse est parfaite ! Mes cheveux ont tendance à se recroqueviller et à créer beaucoup de nœuds quand ils sont mouillés, alors quand je fais mon shampoing je ne vous raconte pas la galère... Pour ceux qui ont mon type de cheveux et surtout ceux qui ont le problème de shrinkage, je recommande à 100% cette brosse. La brosse démêle et sèche parfaitement les cheveux. L’énorme avantage avec cette brosse c'est que vous pouvez sécher les cheveux sans forcément mettre l'option chaud, le froid suffit amplement pour sécher la mèche en quelques secondes. Aussi j'avais peur que la brosse arrache mes cheveux, mais après que j'ai séché tous mes cheveux, j'ai été surprise que la brosse n'a pas arracher mes cheveux. Avec un sèche cheveux classique et une brosse, j'avais une grosse boule de cheveux dans ma main. Il ne s'agit pas d'une brosse lissante, elle démêle les cheveux et "étire" pour faciliter le coiffage. Un dernier truc, il y a deux option ''froid et lent" et "chaud et rapide" il ne s'agit pas trop d'un inconvénient parce que le froid et lent me suffit, mais voilà je le précise quand même.
Avantages
peu de perte de cheveux / gain de temps / démêlage (je peux passer mes doigts dedans sans que ça coince / la température n'a pas abimé mes cheveux / seche cheveux à emporter n'importe où / l'embout est solide bien accroché
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Advanced HP8657/00 Brosse soufflante
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Advanced HP8657/00 Brosse soufflante