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HP8663/00
4 Aufsätze
Ionen-Technologie
ThermoProtect Temperatur
Der Airstyler mit 800 W Luftstrom sorgt für sanftes Trocknen und Stylen. Erzielen Sie jeden Tag Ergebnisse wie vom Profi.
Die Ionisierungsfunktion ermöglicht Trocknen ohne statische Aufladung. Negativ geladene Ionen verhindern statisches Aufladen, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist glattes, gesundes, glänzendes Haar.
Die ThermoProtect Temperatureinstellung bietet die optimale Trockentemperatur und zusätzlichen Schutz vor Überhitzung mit demselben starken Luftstrom für schonende, optimale Ergebnisse.
4.1
von 5
57
Bewertungen
Carmenj
21/10/2014
Suisse
Ein Gerät für jeden Tag
Vor einigen Wochen habe ich von Philips den neuen Hairstyler Essential Care zum Testen bekommen. Das Gerät sieht sehr schön aus und wird mit 4 verschiedenen Aufsätzen geliefert. Gemäss Herstellerangaben soll man damit die Haar glätten, Wellen und weiche Locken machen können. Aufgefallen ist mir das geringe Gewicht, verglichen mit anderen ähnlichen Geräten, die ich zu Hause habe, was ich aber durchaus positiv finde. Als erstes habe ich die schmale Stylingdüse ausprobiert, da ich meine Haare immer erst antrockne, bevor ich ans Stylen gehe. Verglichen mit meinem Föhn, ist der Luftstrom nicht so stark und es braucht etwas länger bis die Haare angetrocknet sind. Von den vier Aufsätzen benutze ich meistens die Bürste mit den einziehbaren Bürstenreihen, damit gelingt mir in kürzester Zeit eine für mich perfekte Frisur. Fazit: Super Preis-, Leistungs-Verhältnis. Viel Zubehör, das viele Frisur Wünsche abdeckt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Essential HP8663/00 AirStyler verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Muckal
27/04/2020
Deutschland
Perfektes Styling
Super einfaches Styling mit fast grenzenlosen Möglichkeiten. Meine Haare werden nicht mehr strapaziert und brechen weniger.
Vorteile
Gesünderes Styling
Nachteile
Verschluss öffnet sich leicht, wenn man mit den Fingern dran kommt beim stylen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Trolly
18/02/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Produkt ist handlich und zweckmäßig
Das Grundgerät mit seinen unterschiedlichen Aufsätzen wird von allen Familienmitgliedern gerne genutzt und kommt den unterschiedlichen bBedürfnissen entgegen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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