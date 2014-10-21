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EssentialAirStyler

HP8663/00

4.1
| (57) Bewertungen
Frisuren und Pflege für Ihr Haar dank Ionisierungsfunktion
Dry & style at once - the Philips Air Styler Essential allows you to create beautiful natural styles, whilst providing extra shine with Ionic care. The 4 attachments are suitable for both long and short hair, so you can enjoy easy styling.
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Frisuren und Pflege für Ihr Haar dank Ionisierungsfunktion

  • 4 Aufsätze

  • Ionen-Technologie

  • ThermoProtect Temperatur

800 W Styling-Leistung für Ergebnisse wie vom Profi

800 W Styling-Leistung für Ergebnisse wie vom Profi

Der Airstyler mit 800 W Luftstrom sorgt für sanftes Trocknen und Stylen. Erzielen Sie jeden Tag Ergebnisse wie vom Profi.

Mehr Pflege dank Ionisierungsfunktion für glänzendes, glattes Haar

Mehr Pflege dank Ionisierungsfunktion für glänzendes, glattes Haar

Die Ionisierungsfunktion ermöglicht Trocknen ohne statische Aufladung. Negativ geladene Ionen verhindern statisches Aufladen, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist glattes, gesundes, glänzendes Haar.

ThermoProtect Temperatureinstellung

ThermoProtect Temperatureinstellung

Die ThermoProtect Temperatureinstellung bietet die optimale Trockentemperatur und zusätzlichen Schutz vor Überhitzung mit demselben starken Luftstrom für schonende, optimale Ergebnisse.

Technische Daten

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4.1

von 5

57

Bewertungen

21/10/2014

Suisse

Suisse

Ein Gerät für jeden Tag

Vor einigen Wochen habe ich von Philips den neuen Hairstyler Essential Care zum Testen bekommen. Das Gerät sieht sehr schön aus und wird mit 4 verschiedenen Aufsätzen geliefert. Gemäss Herstellerangaben soll man damit die Haar glätten, Wellen und weiche Locken machen können. Aufgefallen ist mir das geringe Gewicht, verglichen mit anderen ähnlichen Geräten, die ich zu Hause habe, was ich aber durchaus positiv finde. Als erstes habe ich die schmale Stylingdüse ausprobiert, da ich meine Haare immer erst antrockne, bevor ich ans Stylen gehe. Verglichen mit meinem Föhn, ist der Luftstrom nicht so stark und es braucht etwas länger bis die Haare angetrocknet sind. Von den vier Aufsätzen benutze ich meistens die Bürste mit den einziehbaren Bürstenreihen, damit gelingt mir in kürzester Zeit eine für mich perfekte Frisur. Fazit: Super Preis-, Leistungs-Verhältnis. Viel Zubehör, das viele Frisur Wünsche abdeckt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Essential HP8663/00 AirStyler verfasst

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27/04/2020

Deutschland

Deutschland

Perfektes Styling

Super einfaches Styling mit fast grenzenlosen Möglichkeiten. Meine Haare werden nicht mehr strapaziert und brechen weniger.

Vorteile

Gesünderes Styling

Nachteile

Verschluss öffnet sich leicht, wenn man mit den Fingern dran kommt beim stylen.

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18/02/2017

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Das Produkt ist handlich und zweckmäßig

Das Grundgerät mit seinen unterschiedlichen Aufsätzen wird von allen Familienmitgliedern gerne genutzt und kommt den unterschiedlichen bBedürfnissen entgegen.

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