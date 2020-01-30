EssentialCare Airstyler HP8663/00 Ich habe den EssentialCare Airstyler HP8663/00 ausgiebig getestet und bin begeistert. Der Airstyler kommt mit 4 Aufsätzen, die sich leicht wechseln lassen. Die Föhnstufen lassen sich einstellen zwischen Heiß für Locken, warm für Wellen und kalter Luft. Der Aufsatz Noozle ist als reiner Fön geeignet, um gewaschene Haare komplett zu trocknen. Durch seine Form ist er auch perfekt, um nur den Haaransatz zu trocknen, das gefällt mir besonders gut. Ich habe meine Haare viele Jahre lang nicht geföhnt, um meine langen Haare nicht unnötig zu strapazieren, habe aber auch lange Zeit unter Schuppen gelitten. Meine Frisörin sagte mir, dass es nicht gut für die Kopfhaut ist, wenn sie ständig lange nass ist, ich solle wenigstens den Ansatz trocken föhnen, der Rest kann dann ja lufttrocknen. Mit einem herkömmlichen Fön ist das möglich, aber die praktische Trichterform des Airstyler richtet gezielt die Föhnluft auf den Haaransatz und ist dabei genau so effektiv, kraftvoll und trocknet genauso schnell wie ein herkömmlicher Fön. Je länger meine Haare werden, umso schwerer sind sie auch. Meist hängen sie sich so aus, dass sie nur platt am Kopf liegen und langweilig runterhängen. Mit dem Noozle kann man schnell etwas Volumen in den Haaransatz föhnen, das geht auch bei trockenem Haar. Mit dem trichterförmigen Aufsatz geht das schnell und mühelos. Die Langhaar-Stylingbürste ist praktisch eine Haarbürste, aus der Luft strömt. Zum auffrischen der Haare zwischendurch oder auch zum kämmen ist sie ideal. Meine langen Haare sind morgens ziemlich zerzaust und es bilden sich kleine Knötchen. Ich habe das Gefühl, mit der Stylingbürste und der ausströmenden Luft lässt sich mein Haar viel besser kämmen und entwirren. Es ziept viel weniger. Haare, die wild abstehen werden gebändigt, lassen sich glatt „kämmen“, glänzen schön und haben trotzdem Volumen. Die Thermobürste ist eine dicke Rundbürste, die sich sowohl zum kämmen eignet, aber auch, um Volumen zu erhalten. Am besten geeignet ist sie wohl, um die Haarspitzen schön gleichmäßig rund zu föhnen. Dabei kann man sie nach außen oder nach innen drehen, je nach Stimmung oder Anlass gibt das einer Frisur den gewissen Pep. Die Rundbürste ist handlich und einfach anzuwenden. Am besten gefallen hat mir die Bürste mit einziehbaren Bürstenreihen. Das ist eine schmalere Thermobürste, mit der man auch lange Strähnen komplett aufrollen kann. Auch hier kommt aus dem kompletten Bürstenaufsatz heiße Luft. Die Bürsten zum Locken machen, die heiß werden, gibt es ja schon sehr lange, aber noch nicht auf diese Art. Ich erinnere mich noch an meine Teenager-Zeit. Ich hatte ein Date und wollte unbedingt Locken haben. Also habe ich mir dir Lockenbürste von meiner Mama aus dem Schrank geholt, eine Strähne komplett aufgerollt, gewartet, bis es warm war und wollte sie dann wieder ausrollen – also, der Wille war da, aber meine Haare hatte sich so extrem verknotet, dass ich diese Bürste nicht mehr ab bekam. Es ließ sich weder hin- noch her bewegen. Eine extra Portion Haarspülung und auch die geduldigen Versuche meiner Mutter, die Haare noch irgendwie zu entwirren, schlugen fehl. Unter Tränen und flehen mussten sie bis kurz unter Ohrlänge abgeschnitten werden. Dieses Erlebnis habe ich nie vergessen, und bis heute so ein Ding auch nicht wieder angefasst. Mit der Bürste mit einziehbaren Bürstenreihen wurde dieses Problem geschickt gelöst. Ich habe eine Strähne komplett aufgerollt, und als sie warm genug war, habe ich den Drehkopf betätigt, der die Bürstenreihen ins Innere zieht und nur noch der glatte Stab übrig ist, den konnte ich dann ohne Mühe einfach aus der eingedrehten Strähne herausziehen. Ich bin wirklich begeistert! Damit lässt sich keine wilde Lockenpracht zaubern, dafür ist der Bürstenstab wahrscheinlich zu dick, vielleicht aber auch meine Haare zu störrisch. Aber für weiche Wellen und mehr Volumen ist er ideal geeignet. Ich kann natürlich nur für die Anwendung für lange Haare sprechen, bei kinnlangen oder kürzeren Haaren sieht das Ergebnis wahrscheinlich noch anders aus. Mein Fazit ist, dass sich die Anschaffung des EssentialCare Airstyler HP8663/00 auf jeden Fall lohnt. Preislich ist er im gleichen Bereich wie ein herkömmlicher Föhn, aber halt viel praktischer. Er kann nur zum föhnen der Haare benutzt werden, aber beim Stylen ist er wesentlich einfacher zu bedienen und handlicher, als wenn ich meine Haare mit Föhn und Bürste bearbeite. Außerdem habe immer eine Hand frei und muss nicht so viel über Kopf arbeiten, was wie ich finde nach einiger Zeit sehr anstrengend ist. Sehr positiv ist, dass ich den Airstyler ohne großen Aufwand auch mal eben morgens, wenn die Zeit knapp ist, kurz vor der Arbeit anwenden kann oder auch zwischendurch. Für die Pflege meiner langen Haare ist er ideal, und ich möchte nicht mehr auf ihn verzichten.