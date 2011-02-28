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Eingestellt
Lift & Cut
3 Scherköpfe
Ihr Philips Rasierer mit 2-Klingen-System: Die erste Klinge hebt das Haar an, die zweite Klinge schneidet es ab. Das garantiert eine schonende und gründliche Rasur.
Verwenden Sie den Rasierer unter der Dusche, um Zeit zu sparen und das frische Gefühl einer Nassrasur zu erleben.
4.3
von 5
14
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
frkk
28/02/2011
Deutschland
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Franco
02/11/2013
Nederland
Zeer goed
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ladonja
02/11/2013
Nederland
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