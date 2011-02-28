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        Arrêté

        têtes de rasage

        HQ167/11

        4.3
        | (14) Avis | 92% recommandent ce produit
        Un rasage de près durable
        Chaque année, vos lames parcourent une distance équivalente à l'altitude du mont Everest... 49 fois ! Après un tel effort, même les meilleurs matériaux peuvent perdre de leur tranchant. Pour que votre rasoir continue à atteindre des sommets, vous devez remplacer vos têtes de rasage tous les ans.
        Voir tous les avantages

        Pour des résultats impeccables, remplacez les têtes de rasage tous les ans

        Un rasage de près durable

        • Lift & Cut

        • 3 têtes

        Système à double lame avec la technologie Super Lift&Cut

        Système à double lame avec la technologie Super Lift&Cut

        Système à double lame du rasoir Philips : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe pour un rasage agréable et précis.

        Utilisable sous l'eau

        Utilisable sous l'eau

        Utilisez le rasoir sous la douche pour gagner du temps et profiter de la sensation de fraîcheur du rasage humide.

        Spécificités Techniques

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        4.3

        sur 6

        14

        Avis

        92%

        recommandent ce produit

        1

        28/02/2011

        Deutschland

        Deutschland

        Oui, je recommande ce produit

        Cet avis a été rédigé pour HQ167/40 Scherköpfe

        Oui, je recommande ce produit

        Cet avis a été rédigé pour HQ167/40 Scherköpfe

        02/11/2013

        Nederland

        Nederland

        Zeer goed

        Het lijkt wel of ik een nieuw toestel heb ontvangen

        Oui, je recommande ce produit

        Cet avis a été rédigé pour HQ167/50 scheerhoofden

        Oui, je recommande ce produit

        Cet avis a été rédigé pour HQ167/50 scheerhoofden

        02/11/2013

        Nederland

        Nederland

        Zeer goed

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        Oui, je recommande ce produit

        Cet avis a été rédigé pour HQ167/50 scheerhoofden

        Oui, je recommande ce produit

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