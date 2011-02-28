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Arrêté
Lift & Cut
3 têtes
Système à double lame du rasoir Philips : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe pour un rasage agréable et précis.
Utilisez le rasoir sous la douche pour gagner du temps et profiter de la sensation de fraîcheur du rasage humide.
4.3
sur 6
14
Avis
92%
recommandent ce produit
frkk
28/02/2011
Deutschland
Oui, je recommande ce produit
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Franco
02/11/2013
Nederland
Zeer goed
Het lijkt wel of ik een nieuw toestel heb ontvangen
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ladonja
02/11/2013
Nederland
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