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Eingestellt
3.9
von 5
40
Bewertungen
88%
empfehlen dieses Produkt.
phil02
19/12/2013
België
Rasoir haute performence.
Tres bonne appareille,tient bien dans la main et une recharge de longue duréz.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6920/16 Rasoir électrique à sec verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6920/16 Rasoir électrique à sec verfasst
Jeanjoseph
01/07/2013
België
EXCELLENT
J'ai surtout apprécié le confort du niveau sonore très faible de cet appareil durant son fonctionnement.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6920/16 Rasoir électrique à sec verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6920/16 Rasoir électrique à sec verfasst
PereNoel
28/06/2013
België
Excellent
Fait tres peu de bruit Rase tres bien Tres simple a utiliser
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6920/16 Rasoir électrique à sec verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6920/16 Rasoir électrique à sec verfasst