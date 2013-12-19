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Shaver series 3000 HQ6920/16 Elektrischer Trockenrasierer

HQ6920/16

3.9
| (40) Bewertungen | 88% empfehlen dieses Produkt.
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Bewertungen

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3.9

von 5

40

Bewertungen

88%

empfehlen dieses Produkt.

19/12/2013

België

België

Rasoir haute performence.

Tres bonne appareille,tient bien dans la main et une recharge de longue duréz.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6920/16 Rasoir électrique à sec verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6920/16 Rasoir électrique à sec verfasst

01/07/2013

België

België

EXCELLENT

J'ai surtout apprécié le confort du niveau sonore très faible de cet appareil durant son fonctionnement.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6920/16 Rasoir électrique à sec verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6920/16 Rasoir électrique à sec verfasst

28/06/2013

België

België

Excellent

Fait tres peu de bruit Rase tres bien Tres simple a utiliser

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6920/16 Rasoir électrique à sec verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ6920/16 Rasoir électrique à sec verfasst

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