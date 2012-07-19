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Shaver series 3000 HQ6920/16 Rasoir électrique à sec

HQ6920/16

3.9
| (40) Avis | 88% recommandent ce produit
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3.9

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Avis

88%

recommandent ce produit

19/07/2012

France

France

Trés bon produit, bon rapport qualité prix, facile d'utilisation

C'est mon papa qui utilise ce produit et il en est très satisfait à tous niveaux !

Oui, je recommande ce produit

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22/10/2011

France

France

simple et efficace

Ce produit est résistant, robuste, simple, performant au quotidien et d'un grand confort.

Oui, je recommande ce produit

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19/12/2013

België

België

Rasoir haute performence.

Tres bonne appareille,tient bien dans la main et une recharge de longue duréz.

Oui, je recommande ce produit

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