Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
3.9
sur 6
40
Avis
88%
recommandent ce produit
indiana11
19/07/2012
France
Trés bon produit, bon rapport qualité prix, facile d'utilisation
C'est mon papa qui utilise ce produit et il en est très satisfait à tous niveaux !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 HQ6920/16 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 HQ6920/16 Rasoir électrique à sec
FkM1
22/10/2011
France
simple et efficace
Ce produit est résistant, robuste, simple, performant au quotidien et d'un grand confort.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 HQ6920/16 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 HQ6920/16 Rasoir électrique à sec
phil02
19/12/2013
België
Rasoir haute performence.
Tres bonne appareille,tient bien dans la main et une recharge de longue duréz.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 HQ6920/16 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 HQ6920/16 Rasoir électrique à sec