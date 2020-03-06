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Shaver series 3000 HQ6976/16 Elektrischer Trockenrasierer

HQ6976/16

4.1

| (1249) Bewertungen | 85% empfehlen dieses Produkt.

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Bewertungen

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4.1

von 5

1249

Bewertungen

85%

empfehlen dieses Produkt.

06/03/2020

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Philips Shaver forever !

Ich hatte schon immer einen Philips Shaver. Ich nahm ein Mal eine andere Marke, aber diesen Wechsel bereute ich sofort und bin dann wieder zu Philips Shaver zurückgekehrt. Ich lasse nur noch Phillips Shaver an meine Haut und sie dankt es mir. Fazit: Philips Shaver forever!

Vorteile

Philips Shaver forever!

Nachteile

Leider gibt es keine (Schutz-)Hülle mehr.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3510/06 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

Datum der Verwendung 2019-02-06

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3510/06 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

Datum der Verwendung 2019-02-06

27/11/2019

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Top Preis/Leistung

Er macht was wir erwartet: er rasiert gut! Etwas klobig, aber toller Preis und top Leistung. Ideal als Einstiegsrasierer oder für Budget-orientierte Personen.

Vorteile

Preis

Nachteile

Klobig

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3510/06 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

Datum der Verwendung 2018-10-27

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 S3510/06 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

Datum der Verwendung 2018-10-27

29/07/2019

Suisse

Suisse

Einfach gut und zuverlässig

Ich verwende schon seit Jahren dieses Produkt und kann es nur weiter empfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 PT739/18 Elektrischer Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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