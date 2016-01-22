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Shaver series 3000 HQ6976/16 Dry electric shaver

HQ6976/16

4.1

| (1249) Avis | 85% recommandent ce produit

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4.1

sur 6

1249

Avis

85%

recommandent ce produit

22/01/2016

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Je suis très content de Philips, ça fait au moins 40 ans que j'ai un 3 têtes

SUPER BIEN, RASAGE PARFAIT, PAS D'ALLERGIES, QUE DEMANDER DE PLUS ?

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 PT711/16 Rasoir électrique à sec

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 PT711/16 Rasoir électrique à sec

02/01/2021

France

France

Acheteur vérifié

Totalement satisfait

J'ai utilisé mon précédent rasoir Philips pendant des années. Il a fait son temps. J'utilise mon nouveau rasoir depuis un mois environ. Je suis entièrement satisfait. La coupe est nette même sur la peau mouillée. J'ai chargé la batterie lorsque je l'ai reçu ; je suis toujours sur la même charge. Silencieux. Fini la brossette pour le nettoyage, un rinçage à l'eau suffit. Pour l'instant je n'ai aucun point négatif à signaler.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 PT735/20 Dry electric shaver

Date d'utilisation 2019-12-02

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 PT735/20 Dry electric shaver

Date d'utilisation 2019-12-02

31/03/2020

France

France

Acheteur vérifié

Efficace et peu bruyant

Un inconvénient par rapport aux générations précédentes de rasoir. Ne sont plus fourni ni etui, ni brosse

Avantages

souplesse

Contre

Un inconvénient par rapport aux générations précédentes de rasoir. Ne sont plus fourni ni etui, ni brosse

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 S3510/08 Rasoir électrique pour peau sèche

Date d'utilisation 2019-02-28

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 S3510/08 Rasoir électrique pour peau sèche

Date d'utilisation 2019-02-28

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