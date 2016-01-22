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4.1
sur 6
1249
Avis
85%
recommandent ce produit
randjy
22/01/2016
Suisse
Acheteur vérifié
Je suis très content de Philips, ça fait au moins 40 ans que j'ai un 3 têtes
SUPER BIEN, RASAGE PARFAIT, PAS D'ALLERGIES, QUE DEMANDER DE PLUS ?
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 PT711/16 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 PT711/16 Rasoir électrique à sec
Spott3
02/01/2021
France
Acheteur vérifié
Totalement satisfait
J'ai utilisé mon précédent rasoir Philips pendant des années. Il a fait son temps. J'utilise mon nouveau rasoir depuis un mois environ. Je suis entièrement satisfait. La coupe est nette même sur la peau mouillée. J'ai chargé la batterie lorsque je l'ai reçu ; je suis toujours sur la même charge. Silencieux. Fini la brossette pour le nettoyage, un rinçage à l'eau suffit. Pour l'instant je n'ai aucun point négatif à signaler.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 PT735/20 Dry electric shaver
Date d'utilisation 2019-12-02
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 PT735/20 Dry electric shaver
Date d'utilisation 2019-12-02
reo20
31/03/2020
France
Acheteur vérifié
Efficace et peu bruyant
Un inconvénient par rapport aux générations précédentes de rasoir. Ne sont plus fourni ni etui, ni brosse
Avantages
souplesse
Contre
Un inconvénient par rapport aux générations précédentes de rasoir. Ne sont plus fourni ni etui, ni brosse
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 S3510/08 Rasoir électrique pour peau sèche
Date d'utilisation 2019-02-28
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 S3510/08 Rasoir électrique pour peau sèche
Date d'utilisation 2019-02-28