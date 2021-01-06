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Eingestellt
Netzgerät
Der ausklappbare Langhaarschneider ist ideal zum Schneiden von Koteletten und Schnurrbart.
Das 2-Klingen-System dieses Elektrorasierers hebt die Haare an und schneidet sie direkt für eine sanfte Rasur an der Hautoberfläche ab.
Passt sich automatisch den Konturen von Gesicht und Hals an.
4.1
von 5
63
Bewertungen
81%
empfehlen dieses Produkt.
corinne D.
06/01/2021
France
Verifizierter Käufer
bon rasoir
Bon rasoir, M. s'en sert tous les jours et ne s'en plaint pas, rasage parfait
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7000 Series HQ7300 Rasoir électrique verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7000 Series HQ7300 Rasoir électrique verfasst
Stan0000000000000009
22/02/2016
United Kingdom
Great Shaver
I have have this shaver for many years and it has always worked well. So much so that it has outlasted its successor.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver verfasst
Henrisilver
26/07/2012
United Kingdom
Very good shaver
A very good shaver which allows the use of water in cleansuing it. Aslo replaceable cutters are available which renews the life of the shaver and avoids the need to buy a new one.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.