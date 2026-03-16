Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
Präzise und verlässlich
Da der Rasierer vollständig abwaschbar ist, können Sie ihn nach jedem Gebrauch unter fließendem Wasser abspülen. So können Sie täglich auf eine komfortable und gründliche Rasur vertrauen.
Präzisionsrasiersystem
Die ultradünnen Scherköpfe des Philips Rasierers verfügen über kleine Löcher, mit denen auch kürzeste Bartstoppeln erfasst werden können, und integrierte Schlitze zum Erfassen langer Haare.
Passt sich automatisch den Konturen von Gesicht und Hals an.
Das hautschonende Profil dieser Philips Scherköpfe ermöglicht einen sanften Hautkontakt für eine komfortable Rasur.
4.0
von 5
101
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
vinicio leoni
16/03/2026
Italia
Verifizierter Käufer
sono 42 anni che uso i vostri rasoi elettrici e ne sono stato sempre soddisfatto
Vorteile
rasatura perfetta
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7000 Series HQ7320/17 Rasoio elettrico verfasst
Date of Use 2025-02-16
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7000 Series HQ7320/17 Rasoio elettrico verfasst
Date of Use 2025-02-16
Wheelspinner
04/05/2018
United Kingdom
Great long service shaver
I have had this shaver for over 6 years, and other than replacing cutter heads, everything has been brilliant. Battery still charges to give a couple of weeks shaving even at the age of it. Only replaced as the cutting heads are wearing out, and the head is getting a little loose in its fitting
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver verfasst
Johannes80
21/07/2013
Nederland
bevalt uitstekend
voldoet aan al mijn eisen zoals ik van Philips gewend ben
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7000 Series HQ7320/17 Elektrisch scheerapparaat verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7000 Series HQ7320/17 Elektrisch scheerapparaat verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.