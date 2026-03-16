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Eingestellt

Philips Norelco 7000 SeriesElektrorasierer

HQ7320

4

| (101) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.

Präzise und verlässlich

Da der Rasierer vollständig abwaschbar ist, können Sie ihn nach jedem Gebrauch unter fließendem Wasser abspülen. So können Sie täglich auf eine komfortable und gründliche Rasur vertrauen.

Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Entfernt selbst die kürzesten Bartstoppeln

Präzise und verlässlich

  • Präzisionsrasiersystem

Präzisionsschnittsystem

Präzisionsschnittsystem

Die ultradünnen Scherköpfe des Philips Rasierers verfügen über kleine Löcher, mit denen auch kürzeste Bartstoppeln erfasst werden können, und integrierte Schlitze zum Erfassen langer Haare.

Reflex Action-System

Reflex Action-System

Passt sich automatisch den Konturen von Gesicht und Hals an.

Komfort-Scherköpfe

Komfort-Scherköpfe

Das hautschonende Profil dieser Philips Scherköpfe ermöglicht einen sanften Hautkontakt für eine komfortable Rasur.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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4.0

von 5

101

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

16/03/2026

Italia

Italia

Verifizierter Käufer

sono 42 anni che uso i vostri rasoi elettrici e ne sono stato sempre soddisfatto

Vorteile

rasatura perfetta

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 7000 Series HQ7320/17 Rasoio elettrico verfasst

Date of Use 2025-02-16

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 7000 Series HQ7320/17 Rasoio elettrico verfasst

Date of Use 2025-02-16

04/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great long service shaver

I have had this shaver for over 6 years, and other than replacing cutter heads, everything has been brilliant. Battery still charges to give a couple of weeks shaving even at the age of it. Only replaced as the cutting heads are wearing out, and the head is getting a little loose in its fitting

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver verfasst

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21/07/2013

Nederland

Nederland

bevalt uitstekend

voldoet aan al mijn eisen zoals ik van Philips gewend ben

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 7000 Series HQ7320/17 Elektrisch scheerapparaat verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 