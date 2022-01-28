ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Präzise und verlässlich
  • Präzise und verlässlich
  • Präzise und verlässlich
  • Präzise und verlässlich
  • Präzise und verlässlich
  • Präzise und verlässlich
  • Präzise und verlässlich
  • Präzise und verlässlich
  • Präzise und verlässlich
  • Präzise und verlässlich
  • Präzise und verlässlich
  • Präzise und verlässlich

Eingestellt

7000 SeriesElektrorasierer

HQ7360

4.1

| (107) Bewertungen | 89% empfehlen dieses Produkt.

Präzise und verlässlich

Dieser Rasierer verfügt über das einzigartige Präzisionsschnittsystem mit ultradünnen Scherköpfen mit Schlitzen zum Erfassen langer Haare und Löchern, dank denen auch kürzere Bartstoppeln erfasst werden können. Der Rasierer ist zudem vollständig abwaschbar.

Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Entfernt selbst die kürzesten Bartstoppeln

Präzise und verlässlich

  • Schnelles Aufladen

Präzisionsschnittsystem

Präzisionsschnittsystem

Die ultradünnen Scherköpfe des Philips Rasierers verfügen über kleine Löcher, mit denen auch kürzeste Bartstoppeln erfasst werden können, und integrierte Schlitze zum Erfassen langer Haare.

Reflex Action-System

Reflex Action-System

Passt sich automatisch den Konturen von Gesicht und Hals an.

Komfort-Scherköpfe

Komfort-Scherköpfe

Das hautschonende Profil dieser Philips Scherköpfe ermöglicht einen sanften Hautkontakt für eine komfortable Rasur.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.1

von 5

107

Bewertungen

89%

empfehlen dieses Produkt.

28/01/2022

Deutschland

Deutschland

Einfach perfekt

Einfach klasse ich wurde immer wieder diese gerät kaufen. Leider habe ich auch ein S5013 gekauft und dies ist absolut rubbish.

Vorteile

Benutze ich jeden tag seit 10+ Jahren immer noch original schehr-kopf

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 7000 Series HQ7360 Elektrorasierer verfasst

Date of Use 2020-01-28

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 7000 Series HQ7360 Elektrorasierer verfasst

Date of Use 2020-01-28

19/07/2021

Deutschland

Deutschland

TOP Rasierergebnisse auch nach vielen Jahren

Ich bin mit dem Rasierergebnis seit vielen Jahren sehr zufrieden. Gerade an kritischen Stellen wie am Hals werden die bei mir kreuz und quer wachsenden Barthaare sehr gut abgeschnitten. Mag sein, dass es hautschonendere Geräte gibt, deren Rasurergebnis ich allerdings auch schlechter bewerten muss. Man kann sich auch mit einer geschälten Banane rasieren, das ist dann noch hautschonender. Aber die Haut wird davon nicht stoppelfrei. Das regelmäßige Austauschen der Scherköpfe ca. alle 2 Jahre ist allerdings Voraussetzung.

Vorteile

Lange Haltbarkeit

Nachteile

Das inzwischen alte Gerät ist leider mit keinem SmartCleaner zu verwenden

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 7000 Series HQ7360 Elektrorasierer verfasst

Date of Use 2019-07-19

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 7000 Series HQ7360 Elektrorasierer verfasst

Date of Use 2019-07-19

28/08/2020

Deutschland

Deutschland

Sehr Zuverlässig

Gut in der Schnitt Leistung ,Accu ist auch ausreichend in der Leistung. Handlich und gut zu Reinigen.

Nachteile

Wenn Scherköpfe gebraucht werden zu Teuer, Rechnet sich nicht, weil man nicht weiß, wie lange das übrige hält.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 7000 Series HQ7360 Elektrorasierer verfasst

Date of Use 2018-08-28

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 7000 Series HQ7360 Elektrorasierer verfasst

Date of Use 2018-08-28

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 