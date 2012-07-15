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20% Rabatt mit Code* B2R20
Eingestellt
Wiederaufladbar
Die drei Klingenkränze bieten 50 % mehr Scherfläche, für eine schnelle und gründliche Rasur. *Verglichen mit herkömmlichen Rotationsscherköpfen.
Sorgt für stets engen Kontakt der 3 Scherköpfe mit Ihrer Haut – für eine schnelle und gründliche Rasur
Die antibakterielle Beschichtung auf der Innenseite der Schereinheit sorgt dafür, dass der Rasierer in Sekunden sauber ausgespült ist.
4.1
von 5
82
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
vollraeder
15/07/2012
Suisse
Zufrieden
Ich bin mit den Philips 8200 sehr zufrieden. Es entfern rasch und effizient meinem 3 Tagen Sopelbart.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 8200 series HQ8240 Elektrorasierer verfasst
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josev47
04/01/2018
Deutschland
HQ 8240
Habe dieses Produkt seit 2008 also 11 Jahre. Bisher keinerlei Probleme. Alle Nachfolgemodelle sind schlechter. Habe diese ausprobiert. Mit neuem Scherkopf gehts nun weiter. Schade,dass dieses Produkt nicht weiter produziert wurde.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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rentnervonderalb
08/05/2012
Deutschland
Liegt gut in der Hand, rasiert sanft und angenehm
Seit ich mich rasiere, bevorzuge ich Philips, da sich dessen Technik am besten mit meiner Haut verträgt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.