1000 Series
Standmixer
Gesamtzeit
recurring payment
Leistungsstarker Mixer für tägliche Smoothies
Auf die Verbesserung deines täglichen Mixprozesses dank einer Motorleistung von 350 W und der Performance der Klinge, die mit all deinen Zutaten zurechtkommt und sogar Eis zerkleinert, ausgelegt. Ein reibungsloses Mixerlebnis im Handumdrehen mit minimalem Aufwand.
350 Watts für reibungsloses Mixen im Handumdrehen
Mix dir deine täglichen Smoothies ohne großen Aufwand dank des leistungsstarken Motors mit 350W. Genieße deine Smoothies ohne grobe Stückchen im Handumdrehen.
Zwei Geschwindigkeitsstufen für feines Mixen
Steuere mit den beiden Geschwindigkeitsstufen, wie schnell und fein du deine Zutaten mixen möchtest, um jederzeit perfekte Smoothies zuzubereiten.
Zerkleinern Sie Eis und andere harte Zutaten
Egal, ob du einen Dip oder einen gesunden Smoothie zubereitest, dein Mini-Mixer kann alles verarbeiten. Von Kiwis bis zu Eiswürfeln – zerkleinere selbst harte Zutaten.
Trinkbecher für unterwegs
Genieße deine Smoothies überall unterwegs, dank der Trinkflasche zum Mitnehmen. Einfach deinen Smoothie mixen, Deckel drauf und ab dafür!
Kompaktes Design von 10,8 cm.
Dank des kompakten und modernen Designs kannst du deinen Mini-Mixer auf deiner Küchentheke aufbewahren, um ihn auch an hektischen Tagen stets griffbereit zu haben.
Spülmaschinenfestes Zubehör
Mach dir wegen der Zubereitung deiner Smoothies keinen Kopf mehr. Sowohl der Krug als auch die Klingen sind spülmaschinenfest.
Langlebige Klingen aus rostfreiem Edelstahl
Die langlebige Klingen aus rostfreiem Edelstahl bleiben länger scharf und rosten und verschmutzen nicht so schnell.
Deine unverzichtbaren Küchengeräte
Entdecke weitere unverzichtbare Küchengeräte, und kreiere dein Küchenset mit demselben Design, das lang anhaltende Leistung bietet.
2 Jahre Garantie
Und als zusätzliche Sicherheit gilt für den Mixer eine Garantie von 2 Jahren.