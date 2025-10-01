Termes recherchés
HR2040/00
Un blender puissant pour des smoothies quotidiens
Une conception optimisant les mixages quotidiens grâce aux 350 W de puissance et à une lame performante, capable de venir à bout de tous types d'ingrédients, et même de piler de la glace. Une texture lisse en un rien de temps et avec très peu d'efforts.Voir tous les avantages
Préparez des smoothies quotidiens en toute simplicité grâce à un moteur puissant de 350 W. Savourez des boissons parfaitement lisses, sans aucun morceau, prêtes en un clin d'œil.
Contrôlez la vitesse et la finesse du mixage grâce aux deux vitesses, pour des smoothies préparés à la perfection à chaque fois.
Qu'il s'agisse de préparer une sauce ou un smoothie sain, le mini-blender est à la hauteur. Du kiwi aux glaçons, il coupe même les ingrédients durs.
Savourez un smoothie où que vous soyez grâce à la gourde. Mixez le smoothie, fermez, partez !
Compact et moderne, le mini-blender peut être laissé sur le plan de travail afin d'être à portée de main les jours où vous n'avez pas de temps à perdre.
Pas de souci de vaisselle lorsque vous préparez un smoothie. Le bol comme les lames sont compatibles lave-vaisselle.
Les lames robustes en inox ne rouillent pas, ne se ternissent pas et restent affûtées plus longtemps.
Découvrez les autres appareils de cuisine essentiels et créez votre propre ensemble de produits assortis robustes et durables.
Pour plus de tranquillité d'esprit, le blender bénéficie d'une garantie de 2 ans.
Caractéristiques générales
Caractéristiques techniques
Compatibilité
Fonction de sécurité
Poids et dimensions
Solidité
Pays d'origine
