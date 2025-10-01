C'est la Airfryer Week Philips, profitez d'offres jusqu'à 30% Acheter maintenant
    Un blender puissant pour des smoothies quotidiens
      Série 1000 Blender/mixeur

      HR2040/00

      Un blender puissant pour des smoothies quotidiens

      Une conception optimisant les mixages quotidiens grâce aux 350 W de puissance et à une lame performante, capable de venir à bout de tous types d'ingrédients, et même de piler de la glace. Une texture lisse en un rien de temps et avec très peu d'efforts.

      Série 1000 Blender/mixeur

      Un blender puissant pour des smoothies quotidiens

      Un appareil de cuisine essentiel.

      • Moteur de 350 W
      • Gourde nomade de 0,6 l
      • Glace pilée et ingrédients durs
      • Éléments compatibles lave-vaisselle
      350 W, pour un mixage lisse à tout moment

      350 W, pour un mixage lisse à tout moment

      Préparez des smoothies quotidiens en toute simplicité grâce à un moteur puissant de 350 W. Savourez des boissons parfaitement lisses, sans aucun morceau, prêtes en un clin d'œil.

      Deux vitesses pour un mixage fin

      Deux vitesses pour un mixage fin

      Contrôlez la vitesse et la finesse du mixage grâce aux deux vitesses, pour des smoothies préparés à la perfection à chaque fois.

      Pilez de la glace et hachez des ingrédients durs

      Pilez de la glace et hachez des ingrédients durs

      Qu'il s'agisse de préparer une sauce ou un smoothie sain, le mini-blender est à la hauteur. Du kiwi aux glaçons, il coupe même les ingrédients durs.

      Gourde nomade

      Gourde nomade

      Savourez un smoothie où que vous soyez grâce à la gourde. Mixez le smoothie, fermez, partez !

      Design compact de 10,8 cm.

      Design compact de 10,8 cm.

      Compact et moderne, le mini-blender peut être laissé sur le plan de travail afin d'être à portée de main les jours où vous n'avez pas de temps à perdre.

      Accessoires compatibles lave-vaisselle

      Accessoires compatibles lave-vaisselle

      Pas de souci de vaisselle lorsque vous préparez un smoothie. Le bol comme les lames sont compatibles lave-vaisselle.

      Lames durables en acier inoxydable

      Lames durables en acier inoxydable

      Les lames robustes en inox ne rouillent pas, ne se ternissent pas et restent affûtées plus longtemps.

      Vos appareils de cuisine essentiels

      Vos appareils de cuisine essentiels

      Découvrez les autres appareils de cuisine essentiels et créez votre propre ensemble de produits assortis robustes et durables.

      Garantie de 2 ans

      Garantie de 2 ans

      Pour plus de tranquillité d'esprit, le blender bénéficie d'une garantie de 2 ans.

      Spécificités Techniques

      • Caractéristiques générales

        Matériau principal
        Plastique
        Matériau secondaire
        Métal
        Réglages prédéfinis
        Non
        Fonctions
        Mixage
        Type de produit
        Mini-blender
        Nombre de portions
        2
        Pieds antidérapants
        Oui
        Interface
        Bouton
        Longueur du cordon
        0,85 m
        Rangement du cordon
        Non
        Bouton marche/arrêt intégré
        Oui
        Thermostat réglable
        Non
        Voyant d'alimentation
        Non
        Pièces compatibles lave-vaisselle
        Oui
        Indicateur de niveaux
        Oui
        Matériau du bol
        Plastique (PP)
        Matériau de la lame
        Inox
        Rotations par minute (tr/min)
        25 000
        Sans BPA
        Oui
        Fonction Pulse
        Oui
        Lames amovibles
        Oui
        Pile la glace
        Oui
        Mixe des ingrédients chauds
        Non
        Livre de recettes
        Non
        Volume sonore (standard)
        Lc = 86 dB (A)
        Garantie
        2
        Compatible croquettes
        Non
        Fonction de nettoyage automatique
        Non

      • Caractéristiques techniques

        Puissance
        350 W
        Tension
        230 V
        Fréquence
        50 Hz
        Nombre dans le lot
        1
        Batterie
        Non
        Classe énergétique
        Non

      • Compatibilité

        Accessoires inclus 1
        Couvercle de gourde
        Accessoires associés 1
        Manuel d'utilisation
        Accessoires associés 2
        Carte de garantie

      • Fonction de sécurité

        Certification de sécurité
        Oui

      • Poids et dimensions

        Longueur du produit
        10,8 cm
        Largeur du produit
        10,8 cm
        Hauteur du produit
        36,2 cm
        Poids du produit
        1,017 cm
        Longueur de l'emballage
        14,1 cm
        Largeur de l'emballage
        23,1 cm
        Hauteur de l'emballage
        25,1 cm
        Poids de l'emballage
        1,38 kg

      • Solidité

        Boîtier
        100 % de contenu recyclé
        Manuel d'utilisation
        100 % de contenu recyclé

      • Pays d'origine

        Fabriqué en
        Chine

      Rechercher de l'assistance pour ce produit

      Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

