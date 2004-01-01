Einzelner Schnitt erforderlich

In der großen ChopDrop Kammer des Philips OnionChef Zerkleinerers kannst du eine ganze große Zwiebel halbieren. Anschließend musst du sie nur noch schälen und mit dem Messer einen einzigen Schnitt machen. Der OnionChef erledigt den Rest für dich und erspart dir das unangenehme Zerkleinern von Zwiebeln.