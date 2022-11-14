Termes recherchés
HR2505/00
Hachez comme un professionnel
Hachez enfin comme un professionnel. Le hachoir Philips OnionChef avec technologie ChopDrop permet d'obtenir des morceaux réguliers d'oignons ou d'autres ingrédients, tandis que la lame supplémentaire haute vitesse hache la viande, les herbes aromatiques, et bien plus encore.
OnionChef
Philips sait à quel point les oignons sont difficiles et désagréables à hacher. Nous avons donc développé la technologie ChopDrop pour vous permettre de les hacher comme un professionnel, en toute simplicité. Les oignons restent dans le compartiment spécialement conçu pendant qu'ils sont hachés par trois lames acérées. Une fois que les morceaux ont atteint une taille optimale, ils tombent dans le bol, nets et réguliers à chaque fois. Idéal pour les oignons, mais également d'autres légumes, ainsi que les fruits, le fromage, les noix, etc.
Le moteur puissant de 500 W du hachoir Philips OnionChef vous permet de hacher les ingrédients, même durs, rapidement et facilement.
Le hachoir Philips OnionChef emploie une vitesse réduite optimale pour sa technologie ChopDrop, afin d'obtenir des morceaux toujours secs et réguliers, qu'il s'agisse d'oignons ou d'autres ingrédients fragiles, tels que les courgettes, œufs durs, poivron, mozzarella, ou encore d'ingrédients durs, tels que les noix, carottes etc. Idéal pour les plats quotidiens, les préparations d'apéritif (salsa, tzatziki), les sauces, les risottos et bien plus encore !
Le hachoir Philips OnionChef avec lame supplémentaire de hachage à haute vitesse permet de hacher finement une grande variété d'aliments, tels que la viande, les noix, les fruits secs, les herbes aromatiques, le parmesan, le chocolat, etc. comme un professionnel. Hachez finement de la viande pour un steak tartare, des boulettes, de la sauce bolognaise ou des tacos, préparez du pesto et du houmous, des barres énergétiques ou simplement une sauce pour votre salade préférée.
Le hachoir Philips OnionChef offre 2 vitesses et un réglage automatique de la vitesse. Les différentes fonctions nécessitent différentes vitesses pour produire un résultat optimal : vitesse réduite pour hacher grossièrement avec la technologie ChopDrop, haute vitesse pour hacher finement avec la lame supplémentaire haute vitesse. Le produit détecte la fonction souhaitée et adapte automatiquement la vitesse pour un résultat final toujours optimal.
Il est on ne peut plus simple d'activer le Philips OnionChef : il vous suffit d'appuyer sur le couvercle. Aucun bouton, réglage ou interrupteur supplémentaire. Hachez comme un professionnel en exerçant une simple pression.
Le hachoir Philips OnionChef est doté d'un grand bol de 1,1 l qui vous permet de préparer la quantité d'ingrédients dont vous avez besoin.
Le hachoir Philips OnionChef est facile à nettoyer. Vous pouvez rincer toutes les pièces à l'eau ou les placer tout simplement dans le lave-vaisselle.
Le hachoir Philips OnionChef est équipé de lames acérées en acier inoxydable. Les trois lames fines de la technologie ChopDrop coupent les ingrédients fragiles en morceaux secs et réguliers, sans les réduire en purée. La lame de hachage à haute vitesse fournie séparément est capable de piler les ingrédients durs.
Le grand compartiment ChopDrop du hachoir Philips OnionChef est conçu pour vous permettre d'y placer un gros oignon coupé en deux. Il vous suffit de l'éplucher et de le couper une fois en deux. L'OnionChef fait le reste, limitant ainsi tout contact désagréable avec l'oignon.
