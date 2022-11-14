Technologie ChopDrop

Philips sait à quel point les oignons sont difficiles et désagréables à hacher. Nous avons donc développé la technologie ChopDrop pour vous permettre de les hacher comme un professionnel, en toute simplicité. Les oignons restent dans le compartiment spécialement conçu pendant qu'ils sont hachés par trois lames acérées. Une fois que les morceaux ont atteint une taille optimale, ils tombent dans le bol, nets et réguliers à chaque fois. Idéal pour les oignons, mais également d'autres légumes, ainsi que les fruits, le fromage, les noix, etc.