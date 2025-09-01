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    • Leistungsstarker Stabmixer für tägliche Suppen. Leistungsstarker Stabmixer für tägliche Suppen. Leistungsstarker Stabmixer für tägliche Suppen.
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      1000 Series Stabmixer

      HR2522/00

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      Dein unverzichtbares Küchenwerkzeug.

      • Leistungsstarker 500 W-Motor
      • Schnelleres, gleichmäßigeres Mixen dank ProMix Technologie
      • Spritzschutz für Klingen
      • Ergonomisches Design
      • Lösen des Pürierstab mit nur einem Tastendruck
      Alle Vorteile ansehen

      1000 Series Stabmixer

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      1000 Series
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      1000 Series

      Stabmixer

      Gesamtzeit

      recurring payment

      Leistungsstarker Stabmixer für tägliche Suppen.

      Der neue Stabmixer verfügt über einen leistungsstarken Motor und ein einzigartiges ergonomisches Design. Er mixt schnell und effizient mit nur einem Tastendruck. So kannst du mühelos jeden Tag gesunde, hausgemachte Mahlzeiten zubereiten.
      Leistungsstarker 500 W-Motor

      Leistungsstarker 500 W-Motor

      Dank des leistungsstarken 500-W-Motors, kannst du all deine täglichen Mahlzeiten im Handumdrehen zubereiten

      Schnelleres, gleichmäßigeres Mixen dank ProMix Technologie

      Schnelleres, gleichmäßigeres Mixen dank ProMix Technologie

      Die patentierte Technologie kombiniert unseren stärksten Motor mit einer einzigartig geformten Messereinheit und einem Spritzschutz für optimale Bewegung von Lebensmitteln, einfache Reinigung und Kleckerfreiheit. Jederzeit schnelle und gleichmäßige Ergebnisse.

      Spritzschutz für Klingen

      Spritzschutz für Klingen

      Die spezielle wellenförmige Form des unteren Teils des Stabmixers verhindert Spritzer und Verschütten beim Mischen

      Ergonomisches Design

      Ergonomisches Design

      Das robuste und ergonomische Design ist handlich und benutzerfreundlich für den Verbraucher

      Lösen des Pürierstab mit nur einem Tastendruck

      Lösen des Pürierstab mit nur einem Tastendruck

      Über eine Taste kann der Pürierstab mit einer Hand gelöst werden. So kannst du ihn nach dem Mixen ganz einfach entfernen.

      In wenigen Sekunden einfach abzuspülen

      In wenigen Sekunden einfach abzuspülen

      Die Reinigung könnte nicht einfacher sein. Dank der ProMix Technologie kannst du den Pürierstab lösen und unter fließendem Wasser abspülen.

      Kompaktes Design für einfache Aufbewahrung

      Kompaktes Design für einfache Aufbewahrung

      Nutze den begrenzten Stauraum deiner Schränke optimal aus. Unser Stabmixer mit Aufsätzen wurde für eine effiziente Aufbewahrung entwickelt.

      Deine unverzichtbaren Küchengeräte

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      Entdecke weitere unverzichtbare Küchengeräte, und kreiere dein Küchenset mit demselben Design, das lang anhaltende Leistung bietet.

      Im Lieferumfang enthalten: 500-ml-Becher

      Im Lieferumfang enthalten: 500-ml-Becher

      Mit dem BPA-freien Becher mit 0,5 l kannst du jede Zutat mixen, sodass er ideal zum Mixen von Babynahrung ist.

      2 Jahre Garantie

      2 Jahre Garantie

      Und als zusätzliche Sicherheit gilt für den Stabmixer eine Garantie von 2 Jahren.

      Technische Daten

      • Allgemeine Daten

        Hauptmaterial
        Kunststoff
        Sekundärmaterial
        Metall
        Vorprogrammierte Einstellungen
        --
        Funktionen
        Mixen
        Produkttyp
        Stabmixer
        Anzahl Portionen
        2
        Benutzeroberfläche
        Ein EIN-/AUS-Schalter
        Kabellänge
        1,2
        Technologie
        ProMix Technologie
        Integrierter Ein-/Ausschalter
        Ja
        Einstellbares Thermostat
        Nein
        Betriebsanzeige
        Nein
        Cool-Touch-Handgriffe
        Ja
        Spülmaschinenfeste Teile
        Nein
        Füllstandsmarkierung
        Ja
        Behältermaterial
        Plastik (PP)
        Material der Messer
        Edelstahl
        Umdrehungen pro Minute (U/min)
        15.000
        BPA-frei
        Ja
        Impulsfunktion
        Ja
        Messer abnehmbar
        Nein
        Möglichkeit zur Eiszerkleinerung
        Nein
        Möglichkeit zum Mixen heißer Zutaten
        Nein
        Rezeptbuch
        Nein
        Geräuschpegel (Standard)
        Lc = 85dB(A)
        Garantie
        2
        Mit Trockenfutter kompatibel
        Nein
        Selbstreinigungsfunktion
        Nein

      • Technische Daten

        Leistung
        500 W
        Spannung
        230 V
        Frequenz
        50 Hz
        Anzahl im Paket
        1
        Akkubetrieb
        Nein
        Energieeffizienzklasse
        Nein

      • Kompatibilität

        Zubehörteile 1
        Becher
        Passendes Zubehör 1
        Bedienungsanleitung
        Passendes Zubehör 2
        Garantiekarte

      • Sicherheitsfunktion

        Sicherheitszertifizierung
        Ja

      • Gewicht und Abmessungen

        Produktlänge
        7,3 cm
        Produktbreite
        6,2 cm
        Produkthöhe
        38,1 cm
        Produktgewicht
        0,783 kg
        Verpackungslänge
        18,1 cm
        Verpackungsbreite
        19,1 cm
        Verpackungshöhe
        25,4 cm
        Verpackungsgewicht
        1,208 kg

      • Nachhaltigkeit

        Verpackung
        100 % recycelte Materialien
        Benutzerhandbuch
        100 % recyceltes Papier

      • Ursprungsland

        Hergestellt in
        China

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