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1000 Series
Stabmixer
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Leistungsstarker Stabmixer für tägliche Suppen.
Der neue Stabmixer verfügt über einen leistungsstarken Motor und ein einzigartiges ergonomisches Design. Er mixt schnell und effizient mit nur einem Tastendruck. So kannst du mühelos jeden Tag gesunde, hausgemachte Mahlzeiten zubereiten.
Leistungsstarker 500 W-Motor
Dank des leistungsstarken 500-W-Motors, kannst du all deine täglichen Mahlzeiten im Handumdrehen zubereiten
Schnelleres, gleichmäßigeres Mixen dank ProMix Technologie
Die patentierte Technologie kombiniert unseren stärksten Motor mit einer einzigartig geformten Messereinheit und einem Spritzschutz für optimale Bewegung von Lebensmitteln, einfache Reinigung und Kleckerfreiheit. Jederzeit schnelle und gleichmäßige Ergebnisse.
Spritzschutz für Klingen
Die spezielle wellenförmige Form des unteren Teils des Stabmixers verhindert Spritzer und Verschütten beim Mischen
Ergonomisches Design
Das robuste und ergonomische Design ist handlich und benutzerfreundlich für den Verbraucher
Lösen des Pürierstab mit nur einem Tastendruck
Über eine Taste kann der Pürierstab mit einer Hand gelöst werden. So kannst du ihn nach dem Mixen ganz einfach entfernen.
In wenigen Sekunden einfach abzuspülen
Die Reinigung könnte nicht einfacher sein. Dank der ProMix Technologie kannst du den Pürierstab lösen und unter fließendem Wasser abspülen.
Kompaktes Design für einfache Aufbewahrung
Nutze den begrenzten Stauraum deiner Schränke optimal aus. Unser Stabmixer mit Aufsätzen wurde für eine effiziente Aufbewahrung entwickelt.
Deine unverzichtbaren Küchengeräte
Entdecke weitere unverzichtbare Küchengeräte, und kreiere dein Küchenset mit demselben Design, das lang anhaltende Leistung bietet.
Im Lieferumfang enthalten: 500-ml-Becher
Mit dem BPA-freien Becher mit 0,5 l kannst du jede Zutat mixen, sodass er ideal zum Mixen von Babynahrung ist.
2 Jahre Garantie
Und als zusätzliche Sicherheit gilt für den Stabmixer eine Garantie von 2 Jahren.