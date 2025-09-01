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    • Un mixeur plongeant puissant pour des soupes tous les jours. Un mixeur plongeant puissant pour des soupes tous les jours. Un mixeur plongeant puissant pour des soupes tous les jours.
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      Série 1000 Mixeur plongeant

      HR2522/00

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Un mixeur plongeant puissant pour des soupes tous les jours.

      Rapide et efficace, ce nouveau mixeur au moteur puissant et au design ergonomique exceptionnel fonctionne d'une simple pression sur un bouton. Il vous permet de préparer des plats maison sains en toute simplicité tous les jours.

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      Série 1000 Mixeur plongeant

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      Série 1000
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      Série 1000

      Mixeur plongeant

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      Un mixeur plongeant puissant pour des soupes tous les jours.

      Un appareil de cuisine essentiel.

      • Moteur de 500 W
      • Technologie ProMix, pour des résultats parfaitement lisses
      • Protection anti-éclaboussure
      • Bol de 500 ml
      Puissant moteur de 500 W

      Puissant moteur de 500 W

      Le puissant moteur de 500 W vous permet de préparer vos plats en un clin d'œil.

      Mixage plus rapide et fluide grâce à la technologie ProMix

      Mixage plus rapide et fluide grâce à la technologie ProMix

      Cette technologie brevetée associe notre moteur le plus puissant à un ensemble lame de forme exclusive associé à une protection anti-éclaboussure, pour une circulation optimale des aliments, un nettoyage facile et plus de propreté. Un résultat rapide et lisse à tout moment.

      Protège-lame anti-éclaboussure

      Protège-lame anti-éclaboussure

      Le pied en forme de vague du mixeur plongeant évite les éclaboussures en cours d'utilisation.

      Design ergonomique

      Design ergonomique

      Le design robuste et ergonomique est pratique et simple d'utilisation.

      Libération du pied du mixeur d'une simple pression sur un bouton

      Libération du pied du mixeur d'une simple pression sur un bouton

      Le bouton une pression permet de libérer le pied du mixeur d'une seule main pour que vous puissiez le détacher facilement lorsque vous avez terminé.

      Rinçage en quelques secondes

      Rinçage en quelques secondes

      Le nettoyage est on ne peut plus facile. Grâce à la technologie ProMix, vous pouvez libérer le pied de mixeur et le rincer sous le robinet.

      Le design compact facilite le rangement

      Le design compact facilite le rangement

      Utilisez au mieux un espace de rangement limité. Notre mixeur plongeant et nos accessoires sont conçus pour un rangement efficace.

      Vos appareils de cuisine essentiels

      Vos appareils de cuisine essentiels

      Découvrez les autres appareils de cuisine essentiels et créez votre propre ensemble de produits assortis robustes et durables.

      Fourni avec un bol de 500 ml

      Fourni avec un bol de 500 ml

      Mixez n'importe quel ingrédient dans le bol de 0,5 l. Sans BPA, il est idéal pour préparer les repas de bébé.

      Garantie de 2 ans

      Garantie de 2 ans

      Pour plus de tranquillité d'esprit, le mixeur plongeant bénéficie d'une garantie de 2 ans.

      Spécificités Techniques

      • Caractéristiques générales

        Matériau principal
        Plastique
        Matériau secondaire
        Métal
        Réglages prédéfinis
        S. O.
        Fonctions
        Mixage
        Type de produit
        Mixeur plongeant
        Nombre de tasses
        2
        Interface
        Bouton marche/arrêt unique
        Longueur du cordon
        1,2
        Technologie
        Technologie ProMix
        Bouton marche/arrêt intégré
        Oui
        Thermostat réglable
        Non
        Voyant d'alimentation
        Non
        Poignées isolantes
        Oui
        Pièces compatibles lave-vaisselle
        Non
        Indicateur de niveaux
        Oui
        Matériau du bol
        Plastique (PP)
        Matériau de la lame
        Inox
        Rotations par minute (tr/min)
        15 000
        Sans BPA
        Oui
        Fonction Pulse
        Oui
        Lames amovibles
        Non
        Pile la glace
        Non
        Mixe des ingrédients chauds
        Non
        Livre de recettes
        Non
        Volume sonore (standard)
        Lc = 85 dB (A)
        Garantie
        2
        Compatible croquettes
        Non
        Fonction de nettoyage automatique
        Non

      • Caractéristiques techniques

        Puissance
        500 W
        Tension
        230 V
        Fréquence
        50 Hz
        Nombre dans le lot
        1
        Batterie
        Non
        Classe énergétique
        Non

      • Compatibilité

        Accessoires inclus 1
        Bol
        Accessoires associés 1
        Manuel d'utilisation
        Accessoires associés 2
        Carte de garantie

      • Fonction de sécurité

        Certification de sécurité
        Oui

      • Poids et dimensions

        Longueur du produit
        7,3 cm
        Largeur du produit
        6,2 cm
        Hauteur du produit
        38,1 cm
        Poids du produit
        0,783 kg
        Longueur de l'emballage
        18,1 cm
        Largeur de l'emballage
        19,1 cm
        Hauteur de l'emballage
        25,4 cm
        Poids de l'emballage
        1,208 kg

      • Durée de vie

        Boîtier
        100 % de contenu recyclé
        Manuel d'utilisation
        100 % de papier recyclé

      • Pays d'origine

        Fabriqué en
        Chine

      Badge-D2C

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