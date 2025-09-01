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HR2522/00
Un mixeur plongeant puissant pour des soupes tous les jours.
Rapide et efficace, ce nouveau mixeur au moteur puissant et au design ergonomique exceptionnel fonctionne d'une simple pression sur un bouton. Il vous permet de préparer des plats maison sains en toute simplicité tous les jours.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Mixeur plongeant
total
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Le puissant moteur de 500 W vous permet de préparer vos plats en un clin d'œil.
Cette technologie brevetée associe notre moteur le plus puissant à un ensemble lame de forme exclusive associé à une protection anti-éclaboussure, pour une circulation optimale des aliments, un nettoyage facile et plus de propreté. Un résultat rapide et lisse à tout moment.
Le pied en forme de vague du mixeur plongeant évite les éclaboussures en cours d'utilisation.
Le design robuste et ergonomique est pratique et simple d'utilisation.
Le bouton une pression permet de libérer le pied du mixeur d'une seule main pour que vous puissiez le détacher facilement lorsque vous avez terminé.
Le nettoyage est on ne peut plus facile. Grâce à la technologie ProMix, vous pouvez libérer le pied de mixeur et le rincer sous le robinet.
Utilisez au mieux un espace de rangement limité. Notre mixeur plongeant et nos accessoires sont conçus pour un rangement efficace.
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Mixez n'importe quel ingrédient dans le bol de 0,5 l. Sans BPA, il est idéal pour préparer les repas de bébé.
Pour plus de tranquillité d'esprit, le mixeur plongeant bénéficie d'une garantie de 2 ans.
Caractéristiques générales
Caractéristiques techniques
Compatibilité
Fonction de sécurité
Poids et dimensions
Durée de vie
Pays d'origine
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