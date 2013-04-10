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Eingestellt
Surround Sound in Kinoqualität
Genießen Sie auch zu Hause Filme wie im Kino! Leistungsstarke Lautsprecher mit zwei Bassröhren und 1080p High Definition-HDMI-Upscaling machen Filme zum unvergesslichen Erlebnis.
Blu-Ray
Schauen Sie sich jetzt YouTube-Videos und Picasa-Fotos auf dem Fernseher an. Genießen Sie die riesige Sammlung von Online-Videos auf einem größeren Bildschirm, ohne den Computer einschalten zu müssen. Stellen Sie einfach nur sicher, dass Ihr Blu-ray-Player oder Ihr Heimkino-System mit dem Internet verbunden ist, entweder kabellos über WiFi oder über ein mit dem LAN-Anschluss verbundenes Kabel – lehnen Sie sich dann zurück, und genießen Sie das Beste, das YouTube und Picasa zu bieten haben.
Leistungsstarke Lautsprecher mit einem Bassreflex-System und zwei Bassröhren verbessern den Klang bei niedrigen Frequenzen und sorgen für satten Sound und tiefe Bässe. So werden Sie das leiseste Summen wie auch das tiefe Donnern hören.
Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio Essential liefern optimalen Sound von Ihren Blu-ray Discs. Die Audiowiedergabe ist praktisch nicht zu unterscheiden vom Studio-Master. So hören Sie das, was Sie der Regisseur hören lassen wollte. Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio Essential vervollständigen Ihr hochauflösendes Home Entertainment-Erlebnis.
4.8
von 5
5
Bewertungen
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Riesje76
10/04/2013
Nederland
Verifizierter Käufer
dit product heeft goede eigenschappen
ik ben over dit product zeer tevreden een echte aanrader
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Riesje76
10/04/2013
Nederland
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miep37
23/11/2012
Nederland
Super set
Goed geluid! Makkelijk aan te sluiten en heel veel mogelijkheden zoals YouTube. Ben er echt tevreden over. Zeker over het warme geluid, gaat lekker hard zonder te vervormen. Goede prijs kwaliteit verhouding. Ook de draden zijn lekker lang.
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Informationen zur Aktualisierung für den Zugriff auf YouTube und Picasa finden Sie unter www.philips.com/support.
Nur für WiFi-kompatible Geräte. Weitere Informationen finden Sie in den Produktspezifikationen.