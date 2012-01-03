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Arrêté
Son Surround cinématographique
Plongez au cœur du cinéma sans quitter votre salon ! Redécouvrez l'expérience Home Cinéma grâce à ces enceintes puissantes et leurs doubles basses exceptionnelles, la prise en charge du suréchantillonnage HDMI 1080p haute définition et la lecture des disques Blu-ray.
Blu-ray
Visionnez des vidéos YouTube et des photos depuis Picasa directement sur votre téléviseur. Profitez d'une vaste collection de vidéos en ligne sur un écran plus grand, sans même avoir à allumer votre ordinateur. Il vous suffit de connecter votre lecteur Blu-ray ou votre Home Cinéma à Internet, que ce soit au moyen d'une connexion sans fil Wi-Fi ou en branchant un câble sur le connecteur LAN, pour profiter pleinement des contenus de YouTube et Picasa.
Enceintes puissantes avec système Bass Reflex et double caisson de basses pour optimiser les basses fréquences et restituer des basses profondes. Vous serez en mesure d'entendre les moindres murmures et les rugissements les plus rauques.
Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential restituent le son de haute qualité des disques Blu-ray. Le son est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc ce que les créateurs souhaitaient vous faire entendre. Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential améliorent ainsi votre expérience de la haute définition.
4.8
sur 6
5
Avis
100%
recommandent ce produit
FMichael
03/01/2012
France
excellent
Je l'ai depuis 1 mois maintenant et j'en suis très content. Ses points fort:-super rapide au démarrage et à la reconnaissance des disques -très bonne compatibilité de formats -très bonne image blu-ray -très silencieux Ses points faibles:-image dvd bonne, mais pas extraordinaire
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HTS3551 Home Cinéma 5 enceintes
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HTS3551 Home Cinéma 5 enceintes
Riesje76
10/04/2013
Nederland
Acheteur vérifié
dit product heeft goede eigenschappen
ik ben over dit product zeer tevreden een echte aanrader
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HTS3551 5.1 home cinema
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Riesje76
10/04/2013
Nederland
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Pour effectuer la mise à niveau et accéder à YouTube et Picasa, visitez www.philips.com/support
Seulement pour les modèles compatibles Wi-Fi. Pour plus de renseignements, reportez-vous aux spécifications du produit.