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Eingestellt
HTS9520/12
Surround Sound aus allen Richtungen wie im Kino
Über 70 % der an unserem Soundwettbewerb* teilnehmenden Personen bevorzugen Philips 360Sound. Die speziellen 360Sound-Lautsprecher geben den Sound vorne und seitlich ab und füllen so den ganzen Raum mit Klang – genau wie im Kino!
Wiedergabe von 3D Blu-ray Discs
Im Gegensatz zu einem herkömmlichen 5.1 Home Theater verfügen die 360Sound-Satellitenlautsprecher über jeweils drei Lautsprecher, einen Frontlautsprecher und zwei zur Seite hin abstrahlende, die so angeordnet sind, dass Sie aus allen Richtungen vom beeindruckendem Surround Sound umgeben sind. Zusätzlich zum Prinzip der Dipole verwendet Philips einen eigenen Algorithmus, um den ergreifenden Soundeffekt noch zu verstärken. Dank hochwertiger akustischer Komponenten wie Soft-Kalotten-Hochtöner, Neodym-Magneten und Class D-Digitalverstärkern bietet 360Sound außergewöhnlichen Sound aus jedem Winkel. So können Sie in Ihrem eigenen Wohnzimmer ein echtes Kinoerlebnis genießen.
Lassen Sie sich durch 3D Filme auf einem Full HD 3D-Fernseher in Ihrem eigenen Wohnzimmer begeistern. Active3D verwendet die neueste Generation von schnell umschaltenden Displays für realistische Tiefendarstellung und ein wirklichkeitsgetreues Filmerlebnis mit einer Full HD-Auflösung von 1080 x 1920. Sie betrachten das Bild durch eine spezielle Brille, bei der das rechte und linke Brillenglas synchron mit den wechselnden Bildern geöffnet und geschlossen werden, für ein 3D-Fernseherlebnis in Full HD mit Ihrem Heimkino. 3D-Filme auf Blu-ray-Discs bieten eine umfassende, hochwertige Auswahl an Inhalten. Außerdem ermöglicht Blu-ray unkomprimierten Surround Sound für ein unvergleichliches Audio-Erlebnis.
Erleben Sie mit Net TV eine große Auswahl an Online-Diensten. Genießen Sie Filme, Bilder, Infotainment und andere Online-Inhalte jederzeit direkt auf Ihrem Fernseher. Schließen Sie Ihr Home Entertainment-System ganz einfach über eine Ethernet-Verbindung an Ihr Heimnetzwerk an, und navigieren Sie mit Ihrer Fernbedienung durch das Online-Angebot. Zusätzlich können Sie mit Ihrer Fernbedienung und der DLNA-zertifizierten PC-Netzwerkfunktion Videos und Musik wiedergeben oder auf Bilder zugreifen, die auf Ihrem Computer gespeichert sind.
Auszeichnungen
3.6
von 5
88
Bewertungen
bublar
21/05/2012
Deutschland
super anlage, selbst plattebspieler kann man anschließen
tolles gerät mit vielen möglichkeiten. einziger negativpunkt (ist aber bekannt) sind Lautsprecher anschlußstecker.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HTS9520 5.1 Home Entertainment-System verfasst
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Tayfun1967
10/05/2012
Deutschland
Super Produkt mit sehr gutem Klang
Das Produkt ist sehr gut nur im SmartTV bereich sehr sehr langsam obwohl ich per LAN und einer 50MB Datenleitung das Produkt nutze. UNd es bricht immer wieder die Verbindung ab.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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02/11/2011
Deutschland
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Auf Grundlage von Soundtests, die in Deutschland im November 2010 von Synovate im Vergleich zu einem führenden Mitbewerber durchgeführt wurden. Die Daten sind abrufbar.