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Eingestellt
Support
HTS9520/12
Eingestellt
Über welches Ethernet-Kabel verbinde ich meinen Philips Player mit dem Heimnetzwerk?
Ist die Benutzung von Philips Net TV kostenpflichtig?
Warum kann ich den 3D-Effekt meiner 3D-Disc nicht sehen?
Kann ich Webseiten zu meinen Favouriten in Philips NetTV hinzufügen?
Welche Softwareversion meines Philips Players unterstützt 3D-Wiedergabe?
Was ist DLNA?
Kann der mittlere Vorderlautsprecher des Philips HTS9520 oder HTS9540 an der Wand montiert werden?
Kann ich meinen Philips Player mit meinem PC verbinden um High-Definition-Videodateien zu schauen?
Philips 3D Blu-ray-Player mit 3D-Fernsehgerät einer anderen Marke verwendbar?
Kann ich mein Philips Blu-ray Home Entertainment-System zur Wiedergabe von 3D-Filmen aktualisieren?
Sind normale CDs auf einem Philips 3D Blu-ray-Player abspielbar?
Warum funktioniert die Farbtaste bei Philips Net TV nicht?
Unterstützt mein Philips Player 3D?
Kann ich ein Philips Blu-ray 3D Ready-Gerät mit meinem Nicht-3D-Fernsehgerät benutzen?
Welche Medienserver funktionieren mit meinem Philips Player?
Warum kann ich die Wiedergabe meiner BD-Disc mit Java nicht fortsetzen?
Sind normale Blu-ray-Discs auf einem Philips 3D-Player abspielbar und werden in 3D wiedergegeben?
Kann der Philips Blu-ray-Player 2D in 3D konvertieren?
Kann ich auf meinem Philips Net TV jede beliebige Webseite durchsuchen?
Kann ich von meinem Philips Player den PC nach Dateien durchsuchen?
Untertitelsprache während der Wiedergabe nicht über die Fernbedienung zu ändern
Vorwärts-, Rückwärts- oder Zeitsuche nicht möglich, während DLNA Verbindung
Was ist BD-Live?
Warum kann mein Philips Bluray Player über Component-Videoverbindung keine HD-Auflösung anzeigen?
Warum kann ich Videos nicht mithilfe von DLNA auf meinen Philips Player übertragen?
Ordner sind leer wenn ich "PC auf meinem Heimkino durchsuchen (DLNA)" ausgewählt habe
Die DivX-Untertitel werden nicht oder nicht korrekt auf meinem Philips HTS angezeigt.
Kein Video wenn iPod an Philips Dockingstation angeschlossen
Untertitelsprache nicht über die Fernbedienung des Philips Players zu ändern
Ton nicht mit der Videowiedergabe meinèr Philips HTS synchronisiert
Keine Geräte auf dem Bildschirm "Windows-Medienfreigabe für DLNA" zu sehen
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts