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  • Standard Product Photo Philips Antibacterial cartridge HU4112/01
  • Standard Product Photo Philips Antibacterial cartridge HU4112/01

Eingestellt

Antibakterielle Kartusche

HU4112/01

1

| (2) Bewertungen

Jederzeit saubere Luft

Der einzigartige antibakterielle Zusatz verhindert effektiv das Wachstum von Bakterien und anderen Organismen innerhalb des Wasserbehälters von Philips Luftbefeuchtern und bietet somit zusätzliche Sicherheit für Sie und Ihre Familie.

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Kompatible Produkte

Series 2000

Series 2000
Luftbefeuchter

HU4803/01

Antibakterieller Zusatz für sichere und saubere Luftbefeuchtung

Jederzeit saubere Luft

Antibakterieller Zusatz für Ihren Luftbefeuchter

Das fortschrittliche Befeuchtungssystem des Philips Luftbefeuchters wurde erweitert: Ein antibakterieller Zusatz verhindert das Wachstum von Bakterien im Wasserbehälter. Erneuern Sie den Zusatz jährlich, um die Sicherheit Ihres Wasserbehälters zu gewährleisten.

Technische Daten

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Bewertungen

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Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

1.0

von 5

2

Bewertungen

5
4
3
2

20/01/2015

Deutschland

Deutschland

Nicht einsetzbar

Ich komme gar nicht dazu, das Produkt zu bewerten. Die Verpackung bietet überhaupt keinen Hinweis, wie und wo das Produkt anzubringen ist, und auf der Homepage habe ich bisher auch vergeblich gesucht. Schlechter Service!

Diese Bewertung wurde für HU4112/01 Antibakterielle Kartusche verfasst

Diese Bewertung wurde für HU4112/01 Antibakterielle Kartusche verfasst

13/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

too bad you took it out from production

this is an essential part to the Philips Humidifier line, as it keeps the water bacteria-free and yet Philips has decided to no longer manufacture it. So much for the 99% less bacteria claim.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HU4112/01 Antibacterial cartridge verfasst

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