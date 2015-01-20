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Eingestellt
HU4112/01
Jederzeit saubere Luft
Der einzigartige antibakterielle Zusatz verhindert effektiv das Wachstum von Bakterien und anderen Organismen innerhalb des Wasserbehälters von Philips Luftbefeuchtern und bietet somit zusätzliche Sicherheit für Sie und Ihre Familie.
Das fortschrittliche Befeuchtungssystem des Philips Luftbefeuchters wurde erweitert: Ein antibakterieller Zusatz verhindert das Wachstum von Bakterien im Wasserbehälter. Erneuern Sie den Zusatz jährlich, um die Sicherheit Ihres Wasserbehälters zu gewährleisten.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
1.0
von 5
2
Bewertungen
marthamaria
20/01/2015
Deutschland
Nicht einsetzbar
Ich komme gar nicht dazu, das Produkt zu bewerten. Die Verpackung bietet überhaupt keinen Hinweis, wie und wo das Produkt anzubringen ist, und auf der Homepage habe ich bisher auch vergeblich gesucht. Schlechter Service!
Diese Bewertung wurde für HU4112/01 Antibakterielle Kartusche verfasst
Diese Bewertung wurde für HU4112/01 Antibakterielle Kartusche verfasst
Alex2112
13/02/2018
United Kingdom
too bad you took it out from production
this is an essential part to the Philips Humidifier line, as it keeps the water bacteria-free and yet Philips has decided to no longer manufacture it. So much for the 99% less bacteria claim.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HU4112/01 Antibacterial cartridge verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HU4112/01 Antibacterial cartridge verfasst