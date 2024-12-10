Später bezahlen mit Klarna
10 CHF für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40 CHF
30 Tage Rückgaberecht
Antibakterielle Kartusche
Eingestellt
Support
HU4112/01
Zum Shop
Anmelden oder Konto erstellen
Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.
Der einzigartige antibakterielle Zusatz verhindert effektiv das Wachstum von Bakterien und anderen Organismen innerhalb des Wasserbehälters von Philips Luftbefeuchtern und bietet somit zusätzliche Sicherheit für Sie und Ihre Familie.