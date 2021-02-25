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Eingestellt

Philips Sonicare CleanCare+Elektrische Schallzahnbürste

HX3212/43

4.3
| (312) Bewertungen | 91% empfehlen dieses Produkt.
Entfernt 3 x mehr Plaque*
Entwickelt für einen idealen Übergang von einer Hand- zur elektrischen Schallzahnbürste. Für eine einzigartig gründliche Reinigung und ein glattes Schallzahnbürsten-Gefühl.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Entfernt 3 x mehr Plaque*

  • 1 Putzprogramm

  • 1 Bürstenkopf

Entfernt bis zu 3 x mehr Plaque entlang des Zahnfleischrands*

Entfernt bis zu 3 x mehr Plaque entlang des Zahnfleischrands*

Entfernt bis zu 3 x mehr Plaque entlang des Zahnfleischrands als eine Handzahnbürste

Für weiße Zähne

Für weiße Zähne

Für ein strahlendes Lächeln

Timer, die eine gründliche Reinigung unterstützen

Timer, die eine gründliche Reinigung unterstützen

Der 4-Quadranten-Timer zeigt an, wenn es Zeit ist, zum nächsten Quadranten des Munds zu wechseln. Der 2-Minuten-Timer hilft, die von Zahnärzten empfohlene Putzzeit von zwei Minuten zu erreichen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.3

von 5

312

Bewertungen

91%

empfehlen dieses Produkt.

25/02/2021

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Saubere Zähne

Die Zähne werden sauberer als von Hand geputzt und die hinteren Zähne sind besser erreichbar

Vorteile

Gründlichkeit

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DailyClean 2100 HX3212/61 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DailyClean 2100 HX3212/61 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

08/01/2018

Suisse

Suisse

Gutes Produkt

Kinder sind sehr zufrieden Leicht zu bedienen auch Kinderfreundlich

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CleanCare+ HX3212/56 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CleanCare+ HX3212/56 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

07/01/2022

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr gute Zahnbürste

Sehrgute putzergebnisse, Preisleistungsverhältnis OK.

Vorteile

Sehr handlich

Nachteile

Ersatzbürsten sehr teuer.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DailyClean 2100 HX3212/61 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DailyClean 2100 HX3212/61 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 

  1. Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste