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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
1 Putzprogramm
1 Bürstenkopf
Entfernt bis zu 3 x mehr Plaque entlang des Zahnfleischrands als eine Handzahnbürste
Für ein strahlendes Lächeln
Der 4-Quadranten-Timer zeigt an, wenn es Zeit ist, zum nächsten Quadranten des Munds zu wechseln. Der 2-Minuten-Timer hilft, die von Zahnärzten empfohlene Putzzeit von zwei Minuten zu erreichen.
4.3
von 5
312
Bewertungen
91%
empfehlen dieses Produkt.
Spiidy60
25/02/2021
Suisse
Verifizierter Käufer
Saubere Zähne
Die Zähne werden sauberer als von Hand geputzt und die hinteren Zähne sind besser erreichbar
Vorteile
Gründlichkeit
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DailyClean 2100 HX3212/61 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DailyClean 2100 HX3212/61 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Kati80
08/01/2018
Suisse
Gutes Produkt
Kinder sind sehr zufrieden Leicht zu bedienen auch Kinderfreundlich
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CleanCare+ HX3212/56 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CleanCare+ HX3212/56 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Helpme
07/01/2022
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gute Zahnbürste
Sehrgute putzergebnisse, Preisleistungsverhältnis OK.
Vorteile
Sehr handlich
Nachteile
Ersatzbürsten sehr teuer.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DailyClean 2100 HX3212/61 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DailyClean 2100 HX3212/61 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste