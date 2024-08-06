Ich habe die Philips2100 Series HX3651/13 Elektrische Schallzahnbürste über vier Wochen ausgiebig im Rahmen eines Produkttests getestet. Das Design ist schlicht, modern und ansprechend. Seit dem ersten Tag bis heute bin ich absolut begeistert von dieser Zahnbürste. Bisher habe ich mit einer Handzahnbürste geputzt. In der Vergangenheit habe ich aber auch schon eine elektrische Zahnbürste verwendet. Mit der elektrischen Schallzahnbürste bin ich sehr gut zurecht gekommen, nach einer kurzen Eingewöhnung. Es ist wesentlich einfacher seine Zähne zu putzen. Ein sauberes Ergebnis erreicht man also mit weniger Aufwand im Vergleich zu einer Handzahnbürste. Positiv finde ich auch, dass die Zahnbürste immer nach 30 Sekunden ein Signal gibt, sodass man dadurch sehr gut die Zeit des Zähneputzens im Auge behalten kann. Nach zwei Minuten stoppt die Zahnbürste automatisch, da dann alle vier Seiten im Mund geputzt sein sollten. Mit dieser Schallzahnbürste macht das Zähneputzen richtig Spaß, da man nach zwei Minuten saubere und glatte Zähne hat. Ich werde diese Zahnbürste auf jeden Fall weiter nutzen und kann sie nur empfehlen, um den Umstieg von einer Handzahnbürste auf eine elektrische Zahnbürste so komplikationslos wie möglich zu gestalten.