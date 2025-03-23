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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
HX3671/14
HX367BK
Erhältlich in
Drucksensor
2-Minuten-Timer
Entfernt bis zu 3 x mehr Plaque
14 Tage Betriebsdauer
Kraftvolle Borstenvibrationen lassen Mikrobläschen tief in Ihre Zahnzwischenräume eindringen und verteilen sie entlang des Zahnfleisches für ein erfrischendes Erlebnis. Das Putzen von 2 Minuten mit dieser Zahnbürste gleicht dem Zähneputzen von zwei Monaten mit einer Handzahnbürste.** 31.000 Putzbewegungen pro Minute reinigen Ihre Zähne sanft, lösen und entfernen den Plaque für ein außergewöhnliches, tägliches Reinigungserlebnis.
Die elektrische Sonicare Zahnbürste mit fortschrittlicher Sonicare Technologie entfernt nachweislich bis zu dreimal mehr Plaque* von Ihren Zähnen und entlang des Zahnfleisches (im Vergleich zu einer Handzahnbürste) und schützt gleichzeitig das Zahnfleisch.
Der integrierte Drucksensor erkennt automatisch den von Ihnen ausgeübten Druck, warnt Sie und reduziert die Vibrationen der Zahnbürste automatisch, um Ihr Zahnfleisch zu schützen. Die Zahnbürste gibt ein pulsierendes Geräusch aus, um den Druck zu reduzieren. 7 von 10 Personen fanden, dass diese Funktion ihnen zu einem besseren Putzerlebnis verhalf.
4.2
von 5
746
Bewertungen
84%
empfehlen dieses Produkt.
Kusi70
23/03/2025
Suisse
Verifizierter Käufer
Die Zahnbürste ist perfekt.
Die 3100 series HX3671/14 Elektrische Schallzahnbürste - Schwarz ist das Preis-Leistungsergebnis der Toppten der Zahnbürsten.
Diese Bewertung wurde für 3100 series HX3671/14 Elektrische Schallzahnbürste - Schwarz verfasst
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Heyman
25/02/2024
Suisse
Verifizierter Käufer
Funktioniert einwandfrei
Der Akku scheint eine hohe Kapazität zu haben. Die Warnung bei zum hohem Anpressdruck ist eine gute Neuerung.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 3100 series HX3671/13 Elektrische Schallzahnbürste - Weiß verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Regulita
30/01/2024
Suisse
Verifizierter Käufer
Perfect für meine Zähne
Ich bin sehr zufrieden mit diesem Gerät. Es genügt völlig, dass nur ein RUN Modus vorhanden ist. Die Bürsten sind fein und die Reinigung absolut perfect. Das laden mit dem USB absolut ausreichend und ohne grosses Adapterteil. Ich würde es sofort wieder kaufen.
Vorteile
Einfache Handhabung, perfekte Reinigung, schmal und handlich
Nachteile
-
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 3100 series HX3671/13 Elektrische Schallzahnbürste - Weiß verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
im Vergleich zur Handzahnbürste für gesündere Zähne und gesünderes Zahnfleisch
Individuelle Ergebnisse können variieren
Daten sind abrufbar
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Standard-Putzprogramm