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- Sonicare Handstück der Serie 3100
- ProResults Bürstenkopf (C1)
- USB-Ladegerät
- Transporttasche
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HX3673/14
Bis zu 3 x mehr Plaque-Entfernung*
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Elektrische Schallzahnbürste + Reiseetui - Schwarz
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Kraftvolle Borstenvibrationen lassen Mikrobläschen tief in Ihre Zahnzwischenräume eindringen und verteilen sie entlang des Zahnfleisches für ein erfrischendes Erlebnis. Das Putzen von 2 Minuten mit dieser Zahnbürste gleicht dem Zähneputzen von zwei Monaten mit einer Handzahnbürste.** 31.000 Putzbewegungen pro Minute reinigen Ihre Zähne sanft, lösen und entfernen den Plaque für ein außergewöhnliches, tägliches Reinigungserlebnis.
Die elektrische Sonicare Zahnbürste mit fortschrittlicher Sonicare Technologie entfernt nachweislich bis zu dreimal mehr Plaque* von Ihren Zähnen und entlang des Zahnfleisches (im Vergleich zu einer Handzahnbürste) und schützt gleichzeitig das Zahnfleisch.
Der integrierte Drucksensor erkennt automatisch den von Ihnen ausgeübten Druck, warnt Sie und reduziert die Vibrationen der Zahnbürste automatisch, um Ihr Zahnfleisch zu schützen. Die Zahnbürste gibt ein pulsierendes Geräusch aus, um den Druck zu reduzieren. 7 von 10 Personen fanden, dass diese Funktion ihnen zu einem besseren Putzerlebnis verhalf.
Der 2-Minuten-Timer und der 30-Sekunden-4-Quadranten-Timer leiten Sie durch alle Bereiche in der empfohlenen Putzzeit, sodass eine gründliche Reinigung gewährleistet wird.
Alle Bürstenköpfe nutzen sich mit der Zeit ab, daher sollten Sie immer sicherstellen, dass Ihrer weiterhin ideal reinigt. Unsere BrushSync Technologie merkt sich, wie lange Sie Ihren Bürstenkopf bereits verwenden und wie intensiv Sie putzen. Die BrushSync Erinnerungsfunktion auf dem Handstück und ein kurzer Signalton machen Sie darauf aufmerksam, wenn es Zeit ist, den Bürstenkopf zu ersetzen.
Unser Easy-Start-Programm bietet Ihnen daher die Möglichkeit einer schrittweisen, sanften Erhöhung der Putzleistung für die ersten 14 Anwendungen Ihrer neuen Zahnbürste.
Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 14 Tage, sodass Sie lange Zeit ohne Aufladen auskommen können.
In unserem hochwertigen Reiseetui können Sie Ihre Zahnbürste hygienisch aufbewahren, und mit unserer kompakten USB-Ladestation geht Ihnen auch unterwegs nie der Strom aus. Sie können die Zahnbürste mit nur einer Ladung zwei Wochen lang regelmäßig verwenden, doch das Ladegerät ist nur das Ticket für längere Reisen.
Leistung
Technische Daten
Design und Materialausführung
Service
Benutzerfreundlichkeit
Artikel enthalten
Reinigungsleistung
Programme
Intelligente Sensor-Technologie
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