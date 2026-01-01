Suchbegriffe
HX4041/52
Entfernt sanft bis zu 5 x mehr Plaque*
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
Wiederaufladbare Zahnbürste
Gesamtzeit
recurring payment
Diese elektrische Zahnbürste wird mit unserem W Bürstenkopf geliefert. Die dicht angeordneten Borsten sorgen für bis zu 5x mehr Plaqueentfernung*, während sie Ihren gesamten Mund mit einer erfrischenden Reinigung versorgt.
Die Philips Sonicare Zahnbürsten reinigen und pflegen sanft und gleichzeitig effektiv Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch mit 31.000 Bürstenkopfbewegungen. Die Sonicare Fluid Action unterstützt die Borsten bei der Reinigung, indem Flüssigkeit bis tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands gespült wird.
Es passiert schnell, dass man beim Zähneputzen zu starken Druck ausübt. Daher verfügt diese Philips Sonicare Zahnbürste über einen intelligenten optischen Sensor, der übermäßigen Druck erkennt. Wenn Sie beim Zähneputzen zu starken Druck ausüben, werden Sie durch sanfte Vibrationen daran erinnert, den Druck zu verringern, damit Ihr Zahnfleisch geschützt bleibt.
Genießen Sie eine angenehme Reinigung mit 4 Putzmodi. Wählen Sie zwischen den Modi "Gentle" und "Clean" und zwei weiteren Intensitätsstufen. Egal, ob Sie etwas mehr Druckkraft benötigen oder einen bestimmten Fokus für Ihre Reinigung wünschen, Sie erhalten genau das gewünschte Erlebnis.
Das Sonicare Easy-Start-Programm wurde für alle entwickelt, die zum ersten Mal mit einer elektrischen Zahnbürste putzen. Das Programm bietet Ihnen die Möglichkeit einer schrittweisen, sanften Erhöhung der Putzleistung bei den ersten 14 Reinigungen.
Nutzen Sie die Reinigungszeiten von Sonicare. Alle 30 Sekunden fordert Sie der BrushPacer auf, einen neuen Bereich zu putzen. Nach 2 Minuten zeigt der SmartTimer an, dass Ihre Sitzung abgeschlossen ist.
Eine vollständige Ladung hält bis zu 21 Tage bei regelmäßigem Putzen. Sie erhalten einen ganz neuen Komfort bei Ihrer täglichen Putzroutine.
Intensitätsstufen
Intensitätsstufen
Leistung
Technische Daten
Design und Materialausführung
Service
Benutzerfreundlichkeit
Artikel enthalten
Reinigungsleistung
Programme
