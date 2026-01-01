Wählen Sie Ihr ideales Putzerlebnis

Genießen Sie eine angenehme Reinigung mit 4 Putzmodi. Wählen Sie zwischen den Modi "Gentle" und "Clean" und zwei weiteren Intensitätsstufen. Egal, ob Sie etwas mehr Druckkraft benötigen oder einen bestimmten Fokus für Ihre Reinigung wünschen, Sie erhalten genau das gewünschte Erlebnis.