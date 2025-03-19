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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
HX6481/60
HX962K
HX9631/17
HX962P
HX9631/18
HX962G
HX9636/19
HX680Q
HX6848/98
HX960U
HX9681/01
HX962G
HX9691/02
HX684J
HX6856/29
HX960K
HX9611/22
HX962P
HX9661/02
1er-Pack
Standardgröße
Aufsteckbar
Gründliche Reinigung
Das konturangepasste Profil dieses Philips Sonicare Bürstenkopfs passt sich der natürlichen Form Ihrer Zähne an und ermöglicht auch an schwer erreichbaren Stellen eine gründliche Reinigung.
Dieser Bürstenkopf entfernt bis zu 2 Mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste
Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.
4.5
von 5
372
Bewertungen
94%
empfehlen dieses Produkt.
Dr.Greenthumb
19/03/2025
Deutschland
Teil der Aktion
Beste Reinigungsergebnisse
Die Forn des Bürstenkopfes führ dazu, dass sich der Bürstenkopf perfekt auf die Zähne legt und in die Zahnzwischenräume gelangt. Das das Gefühl mit Bürstenkopf ist, dass die Zahnbürste noch viel perfekter ist. Sehr angenehmes Mund und Zahngefühl. Optimale Reinigung.
Vorteile
Perfekte Zahnpassform
Nachteile
Aufsatzdesign (alles außer der Bürste selber) sieht etwas plump aus.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ProResults HX6012/87 Doppelpack Bürstenköpfe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ProResults HX6012/87 Doppelpack Bürstenköpfe verfasst
yve2283
17/03/2025
Deutschland
Teil der Aktion
Sehr angenehm in der Benutzung
Der Bürstenkopf ist sehr angenehm in der Benutzung Er passt sich sehr gut an die Zähne an Da ich immer Probleme mit Zahnstein hatte habe ich schon verschiedene Aufsätze probiert und dieser ist bisher am angenehmsten. Wie man erkennen kann kommt man auch sehr gut in die Zahnzwischenräume.
Vorteile
Man kommt gut in die Zahnzwischenräume
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ProResults HX6012/87 Doppelpack Bürstenköpfe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Spitzname12345798
17/03/2025
Deutschland
Teil der Aktion
Sanfte, massierende Reinigung
Ich habe den Bürstenkopf nun einmal getestet und muss sagen, dass dieser gefühlt sehr sanft die Zähne reinigt und dabei auch eine angenehmen massierende Wirkung erziehlt. Ich werde diesen auf jeden Fall wieder kaufen, auch um die Abwechselung mit anderen Modellen zu haben
Vorteile
schön sanft
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ProResults HX6012/87 Doppelpack Bürstenköpfe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste