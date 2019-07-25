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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
HX6481/60
HX962K
HX9631/17
HX962P
HX9631/18
HX962G
HX9636/19
HX680Q
HX6848/98
HX960U
HX9681/01
HX962G
HX9691/02
HX684J
HX6856/29
HX960K
HX9611/22
HX962P
HX9661/02
Doppelpack
Standardgröße
Aufsteckbar
Für empfindliche Zähne und Zahnfleisch
Dieser Philips Sonicare Zahnbürstenkopf verfügt über besonders weiche Borsten für eine schonende und effektive Reinigung. Darüber hinaus schont das Borstenprofil die Zähne und sorgt so für eine besonders sanfte Reinigung. Der Bürstenkopf steht auch in kleinerer, kompakter Größe für eine präzise Reinigung zur Verfügung.
Unser Philips Sonicare Sensitive Zahnbürstenkopf bietet nachweislich eine bessere Plaque-Entfernung als beim Putzen mit einer Handzahnbürste.
Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.
4.4
von 5
32
Bewertungen
93%
empfehlen dieses Produkt.
gugus57
25/07/2019
Suisse
sehr feines Zahnbürstli, super
alles gut, es ist ein sehr feines Zahnbürstli gut für meine empfindlichen Zähne, kann es nur weiter empfehlen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Enila
09/03/2024
Deutschland
Die besten Bürsten Köpfe bei empfindlichem Zahnfle
Die besten Zahnbürsten bei empfindlichen Zahnfleisch und frei liegenden Zahnhälsen durch zurück gehendes Zahnfleisch. Die Bürsten liegen durch die gleichmäßigen Borsten gut an und sind sehr weich. Ich würde sie immer weiter empfehlen. Wieso werden sie nicht mehr produziert?!!!
Vorteile
Super bei empfindlichem Zahnfleisch
Nachteile
Keine
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Plumperqwatsch
02/05/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Zahnfleischbluten verloren und kräftiger gemacht!
Hatte immer Probleme beim Zähneputzen bis ich auf diese Bürsten gekommen bin.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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