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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
HX9339/89
HX9382/04
HX9327/87
HX9337/88
HX9395/88
HX9395/88R1
HX9396/89
HX9382/36R1
HX9340
HX9342/02
HX6530
HX6511/22
Doppelpack
Kompaktes Design
Aufsteckbar
Hervorragende Reinigung, weißere Zähne.
Der Philips Sonicare DiamondClean Bürstenkopf entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen für weißere Zähne in nur sieben Tagen.
Die DiamondClean verfügt über einen zentralen Bürstenblock zur Entfernung von oberflächlichen Verfärbungen durch Speisen und Getränke, der von dicht sitzenden, diamantförmigen Borsten eingerahmt ist. Bis zu 100 %* weißere Zähne in nur einer Woche.
Philips Sonicare Bürstenköpfe sind der Schlüssel für unsere Kerntechnologie der Hochfrequenz- und Amplitudenbewegung mit bis zu 31.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute. Unsere einzigartige Schalltechnologie gibt die Vibrationen vom Handstück bis in die Borstenspitzen weiter. Die feinen Hochgeschwindigkeitsbewegungen erzeugen eine dynamische Flüssigkeitsströmung, die die Reinigungsleistung der Borsten in den Zahnzwischenräumen und entlang des Zahnfleischrandes unterstützt – für eine stets gründliche und dennoch sanfte Reinigung.
4.4
von 5
37
Bewertungen
94%
empfehlen dieses Produkt.
Zombi123
12/04/2020
Suisse
Einfach und effektiv
Einfache Handhabung und sehr gute Ergebnisse. Sehr zu empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX6074/07 Mini-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX6074/07 Mini-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
Trenker
22/01/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Produkt ist Klasse
Es ist ein tolles und durchdachtes Produkt und ich kann es nur empfehlen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX6073 Kompakter Bürstenkopf für Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX6073 Kompakter Bürstenkopf für Schallzahnbürste verfasst
Pitta20
30/03/2018
Deutschland
Mein Zahnarzt und ich sind begeistert
Da ich Paradontose habe, muss ich besonderen Wert auf meine Zahnpflege legen. Durch den kompakten Bürstenkopf kommt man wirklich in jeden Winkel und die Zähne und das Zahnfleisch freuen sich! Leider sind die Bürsten nicht billig, aber das Ergebnis überzeugt!!!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DiamondClean HX6073 Kompakter Bürstenkopf für Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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