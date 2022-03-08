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  • Gründlichere Plaque-Entfernung
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Eingestellt

Philips Sonicare EasyCleanElektrische Schallzahnbürste

HX6511/02

4.3
| (1094) Bewertungen | 88% empfehlen dieses Produkt.
Gründlichere Plaque-Entfernung
Die besondere dynamische Reinigungswirkung der elektrischen Sonicare Zahnbürste reicht sanft und effektiv bis tief zwischen die Zähne und entlang des Zahnfleischrands.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Die ultimative Sonicare Zahnbürste

Gründlichere Plaque-Entfernung

  • 1 Putzprogramm

  • 1 Bürstenkopf

Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen

Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen

Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.

Angewinkelter Bürstenkopf, um die Backenzähne besser erreichen zu können

Angewinkelter Bürstenkopf, um die Backenzähne besser erreichen zu können

Dank des einzigartigen angewinkelten Bürstenkopfes dieser Zahnbürste erreichen Sie die Backenzähne besser und können so Plaque an diesen schwer erreichbaren Stellen einfacher entfernen.

Nachweislich sicher und sanft

Nachweislich sicher und sanft

Die Philips Sonicare ist eine sanfte elektrische Zahnbürste und eignet sich bei Zahnspangen (Bürstenköpfe nutzen sich beim Putzen von Zahnspangen schneller ab), Füllungen, Kronen, Veneers und Zahnfleischtaschen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.3

von 5

1094

Bewertungen

88%

empfehlen dieses Produkt.

08/03/2022

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Super Reinigung

Super Reinigung, brauche sie nur 2 x wöchentlich. Akku reicht weit. Gute Geschwindigkeit.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EasyClean HX6512/45 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EasyClean HX6512/45 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

01/03/2022

Suisse

Suisse

Leichte Bedienung und tolle Putzleistung

Mir wurde die Sonicare EasyClean Schallzahnbürste von der Prophylaxeassistentin empfohlen. Es ist meine 1 Schallzahnbürste. Das Produkt hat mich sehr überzeugt. Die Zahnbürste liegt gut in der Hand und hat eine gute Reinigungskraft. Sehr einfache Bedienung. Sie hinterlässt nach dem putzen ein einzigartiges Glättegefühl auf den Zähnen. Sehr hilfreich finde ich den Quadpacer und den Smarttimer, der erlaubt eine genaue Einhaltung der empfohlenen Putzdauer für die 4 Gebisshälften und stellt nach 2 Minuten automatisch aus. Bin sehr überzeugt von dieser Schallzahnbürste und empfehle diese auch weiter.

Vorteile

gründliche Reinigung im voreingestellten Zeitfenster von 2 Minuten Putzdauer unterteilt in 4 Abschnitte

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EasyClean HX6512/45 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EasyClean HX6512/45 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

14/02/2022

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Bestes Preis / Leistung Verhältnis.

Dieses Produkt hat meiner Ansicht nach das beste Preis / Leistungs verhältnis das ich auf dem Markt gefunden habe. Ein weiterer Plus Punkt ist, dass es zwei Apparate im Set für einen Super Preis gibt. Mit der "Quadpacer-Funktion" ist die Handhabung simple einfach und ohne jeglichen "firli-fans". Genau das was ich gesucht habe. Wir nutzen dieses Produkt nun seit etwas mehr als 1 Jahr und schätzen neben den oben erwähnten Punkten auch die lange Laufzeit der aufladbaren Batterien. Bei 2-maligem Gebrauch pro Tag, reicht die Batterie im Schnitt länger als ein Monat.

Vorteile

Einfache Handhabung, lange Batterie-Laufzeit.

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EasyClean HX6512/02 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 

  1. basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm

  2. Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste