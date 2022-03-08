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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
1 Putzprogramm
1 Bürstenkopf
Die patentierte Sonicare Schalltechnologie entfernt bis zu 2 Mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste.
Diese elektrische Philips Sonicare Zahnbürste entfernt bzw. reduziert Zahnverfärbungen – für ein strahlenderes Lächeln.
Es dauert nur 2 Minuten, um Ihre Zähne gründlich zu putzen. Unser 4-Quadranten-Timer informiert Sie, wenn Sie jeden Teil Ihres Mundes lange genug geputzt haben, während unser 2-Minuten-Timer signalisiert, wann Ihre Gesamtzeit abgelaufen ist. Gemeinsam helfen sie Ihnen dabei, immer die empfohlene Putzdauer zu erreichen.
4.3
von 5
1094
Bewertungen
88%
empfehlen dieses Produkt.
Holi17
08/03/2022
Suisse
Verifizierter Käufer
Super Reinigung
Super Reinigung, brauche sie nur 2 x wöchentlich. Akku reicht weit. Gute Geschwindigkeit.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasyClean HX6512/45 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasyClean HX6512/45 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Gerri 1
01/03/2022
Suisse
Leichte Bedienung und tolle Putzleistung
Mir wurde die Sonicare EasyClean Schallzahnbürste von der Prophylaxeassistentin empfohlen. Es ist meine 1 Schallzahnbürste. Das Produkt hat mich sehr überzeugt. Die Zahnbürste liegt gut in der Hand und hat eine gute Reinigungskraft. Sehr einfache Bedienung. Sie hinterlässt nach dem putzen ein einzigartiges Glättegefühl auf den Zähnen. Sehr hilfreich finde ich den Quadpacer und den Smarttimer, der erlaubt eine genaue Einhaltung der empfohlenen Putzdauer für die 4 Gebisshälften und stellt nach 2 Minuten automatisch aus. Bin sehr überzeugt von dieser Schallzahnbürste und empfehle diese auch weiter.
Vorteile
gründliche Reinigung im voreingestellten Zeitfenster von 2 Minuten Putzdauer unterteilt in 4 Abschnitte
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasyClean HX6512/45 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasyClean HX6512/45 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
MaGu's
14/02/2022
Suisse
Verifizierter Käufer
Bestes Preis / Leistung Verhältnis.
Dieses Produkt hat meiner Ansicht nach das beste Preis / Leistungs verhältnis das ich auf dem Markt gefunden habe. Ein weiterer Plus Punkt ist, dass es zwei Apparate im Set für einen Super Preis gibt. Mit der "Quadpacer-Funktion" ist die Handhabung simple einfach und ohne jeglichen "firli-fans". Genau das was ich gesucht habe. Wir nutzen dieses Produkt nun seit etwas mehr als 1 Jahr und schätzen neben den oben erwähnten Punkten auch die lange Laufzeit der aufladbaren Batterien. Bei 2-maligem Gebrauch pro Tag, reicht die Batterie im Schnitt länger als ein Monat.
Vorteile
Einfache Handhabung, lange Batterie-Laufzeit.
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasyClean HX6512/02 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasyClean HX6512/02 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm
Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste