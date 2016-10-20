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Eingestellt
3 Putzprogramme
2 Bürstenköpfe
Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.
Durch die dynamische Flüssigkeitsströmung sowie einem besonders großen Kontakt mit dem Zahn werden erwiesenermaßen alltägliche Verfärbungen entfernt und so das natürliche Weiß Ihrer Zähne erhalten.
Diese elektrische Schallzahnbürste von Philips Sonicare bietet eine optimale Reinigung in den Zahnzwischenräumen und entlang des Zahnfleischrands und verbessert so die Gesundheit Ihres Zahnfleischs in nur zwei Wochen.
4.1
von 5
489
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
Veti
20/10/2016
Suisse
Es hat gute Funktionen
Mit Reinigung bin ich sehr zufrieden, leider ist es jetzt nach 4 Jahren schon defekt und musste ersetzt werden. Es startet jeweils von ganz allein wenn es im Ladegerät ist und kann somit nicht mehr aufgeladen werden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare HX6932/34 Doppelpack elektrische Schallzahnbürsten verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare HX6932/34 Doppelpack elektrische Schallzahnbürsten verfasst
Lager24
31/08/2016
Suisse
Verifizierter Käufer
sehr empfehlenswert (Qualität, Kosten, Lieferbarkeit)
Dieses Produkt ist sehr empfehlenswert. Verbesserungshinweis: Der Akku und das Gehäuse (Beschichtung) sollte jedoch länger als 3 Jahre halten.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare HX6932/34 Doppelpack elektrische Schallzahnbürsten verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare HX6932/34 Doppelpack elektrische Schallzahnbürsten verfasst
Benno
31/08/2016
Suisse
Verifizierter Käufer
sehr empfehlenswert (Qualität, Kosten, Lieferbarkeit)
Dieses Produkt ist sehr empfehlenswert. Verbesserungshinweis: Der Akku und das Gehäuse (Beschichtung) sollte jedoch länger als 3 Jahre halten.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare HX6932/34 Doppelpack elektrische Schallzahnbürsten verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare HX6932/34 Doppelpack elektrische Schallzahnbürsten verfasst
Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).