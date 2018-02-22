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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
HX6921/02
5 Putzprogramme
1 Bürstenkopf
Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.
Dank des einzigartigen angewinkelten Bürstenkopfes dieser Zahnbürste erreichen Sie die Backenzähne besser und können so Plaque an diesen schwer erreichbaren Stellen einfacher entfernen.
Durch die dynamische Flüssigkeitsströmung sowie einem besonders großen Kontakt mit dem Zahn werden erwiesenermaßen alltägliche Verfärbungen entfernt und so das natürliche Weiß Ihrer Zähne erhalten.
3.6
von 5
14
Bewertungen
Aikootje
22/02/2018
Nederland
poets subliem
sinds 3 jaar heb ik een sonicare HX 6930 tandenborstel maar het groene afdichtings rubber is versleten waardoor ik hem alleen nog aan en uit krijg door er iets puntigs in te duwen. Graag ontvang ik een nieuwe afdichtings rubber, die ik waarschijnlijk zelf in kan zetten. Bij voorbaat dank,
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6921/02 Sonische, elektrische tandenborstel verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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adriano46
22/02/2018
Nederland
Verifizierter Käufer
poets subliem
sinds 3 jaar heb ik een sonicare HX 6930 tandenborstel maar het groene afdichtings rubber is versleten waardoor ik hem alleen nog aan en uit krijg door er iets puntigs in te duwen. Graag ontvang ik een nieuwe afdichtings rubber, die ik waarschijnlijk zelf in kan zetten. Bij voorbaat dank,
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Marble
09/04/2017
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Excellent
Love this Sonicare toothbrush. Teeth feel REALLY clean after use! Don't have to re-charge it very often either. Wish the replacement heads were a little cheaper though......
Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6921/43 Sonic electric toothbrush verfasst
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Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
E. coli, Streptococcus mutans und Herpes simplex
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm