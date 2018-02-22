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  • Umfassende Zahnfleischpflege
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Eingestellt

Philips Sonicare FlexCare+Elektrische Schallzahnbürste

HX6921/02

3.6
| (14) Bewertungen
Umfassende Zahnfleischpflege
Die elektrische Schallzahnbürste FlexCare+ kombiniert unsere Sonicare Schalltechnologie mit 5 Putzprogrammen und ist somit Ihre Lösung für eine umfassende Zahnfleischpflege. Jetzt können Sie die Gesundheit Ihres Zahnfleischs in nur zwei Wochen verbessern.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Zahnbürste für eine sanfte Reinigung von Zähnen und Zahnfleisch

Umfassende Zahnfleischpflege

  • 5 Putzprogramme

  • 1 Bürstenkopf

Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen

Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen

Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.

Angewinkelter Bürstenkopf, um die Backenzähne besser erreichen zu können

Angewinkelter Bürstenkopf, um die Backenzähne besser erreichen zu können

Dank des einzigartigen angewinkelten Bürstenkopfes dieser Zahnbürste erreichen Sie die Backenzähne besser und können so Plaque an diesen schwer erreichbaren Stellen einfacher entfernen.

Natürlich weiße Zähne dank patentierter Schalltechnologie

Natürlich weiße Zähne dank patentierter Schalltechnologie

Durch die dynamische Flüssigkeitsströmung sowie einem besonders großen Kontakt mit dem Zahn werden erwiesenermaßen alltägliche Verfärbungen entfernt und so das natürliche Weiß Ihrer Zähne erhalten.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.6

von 5

14

Bewertungen

2

22/02/2018

Nederland

Nederland

poets subliem

sinds 3 jaar heb ik een sonicare HX 6930 tandenborstel maar het groene afdichtings rubber is versleten waardoor ik hem alleen nog aan en uit krijg door er iets puntigs in te duwen. Graag ontvang ik een nieuwe afdichtings rubber, die ik waarschijnlijk zelf in kan zetten. Bij voorbaat dank,

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6921/02 Sonische, elektrische tandenborstel verfasst

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22/02/2018

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

poets subliem

sinds 3 jaar heb ik een sonicare HX 6930 tandenborstel maar het groene afdichtings rubber is versleten waardoor ik hem alleen nog aan en uit krijg door er iets puntigs in te duwen. Graag ontvang ik een nieuwe afdichtings rubber, die ik waarschijnlijk zelf in kan zetten. Bij voorbaat dank,

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09/04/2017

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

Excellent

Love this Sonicare toothbrush. Teeth feel REALLY clean after use! Don't have to re-charge it very often either. Wish the replacement heads were a little cheaper though......

Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6921/43 Sonic electric toothbrush verfasst

Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6921/43 Sonic electric toothbrush verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 

  1. E. coli, Streptococcus mutans und Herpes simplex

  2. basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm