Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
5 Putzprogramme
2 Bürstenköpfe
Der Philips Sonicare InterCare Zahnbürstenkopf verfügt über extra lange und dichte Borsten, um verstecktes Plaque tief in den Zahnzwischenräumen und an anderen, schwer zu reinigenden Stellen zu entfernen.
Diese elektrische Philips Sonicare Zahnbürste bietet eine optimale Reinigung entlang des Zahnfleischrands für eine bessere Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur zwei Wochen. Bis zu 6 Mal bessere Plaque-Entfernung am Zahnfleischrand als mit einer Handzahnbürste.
Die fünf Programme umfassen ein Clean-Putzprogramm für hervorragende Reinigung in zwei Minuten, ein Sensitive-Putzprogramm für die sanfte, aber gründliche Reinigung des Zahnfleisches, ein Refresh-Putzprogramm für eine schnelle einminütige Reinigung, ein Massage-Putzprogramm zur Stimulierung des Zahnfleisches und ein Gum Care-Putzprogramm, das für eine gute Gesundheit des Zahnfleisches sorgt.
4.3
von 5
231
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
Hupli
14/08/2018
Suisse
Verifizierter Käufer
Ein hervorragendes Produkt
Ich würde diese Zahnbürste unbedingt weiter Empfelen. Die Zähne bleiben sauberer als zuvor
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6922/03 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6922/03 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Apo836
14/08/2018
Suisse
Ein hervorragendes Produkt
Ich würde diese Zahnbürste unbedingt weiter Empfelen. Die Zähne bleiben sauberer als zuvor
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6922/03 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6922/03 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Himmel49
06/06/2018
Suisse
sehr gut!
Ich bin mit der Zahnbürste voll zufrieden und habe sie bereits weiter empfohlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6921/06 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6921/06 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm