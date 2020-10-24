ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

Philips Sonicare FlexCare+ Elektrische Schallzahnbürste

Support

Philips Sonicare FlexCare+Elektrische Schallzahnbürste

HX6972/03

Philips Sonicare FlexCare+ Elektrische Schallzahnbürste

Zum Shop

Anmelden oder Konto erstellen

Registrieren Sie Ihr Produkt

Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.

Jetzt registrieren

Handbücher und Dokumentation

Eco Passport - English (US)

  • PDF Datei, 210.5 kB
  • 24 October 2020

Benutzerhandbuch

  • PDF Datei, 934.9 kB
  • 23 October 2020

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Ersatzteile und Zubehör

Fehlerbehebung

Service und Garantie

Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts

Garantie

Unsere Produktgarantierichtlinien

Kontaktaufnahme zu Philips

Wir helfen Ihnen gerne weiter