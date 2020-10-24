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Support
HX6972/03
Eco Passport - English (US)
Benutzerhandbuch
Wie funktioniert die Putzanleitung in der Sonicare App?
In welchen Ländern ist die Sonicare App verfügbar?
Wie lange sollte der Akku meiner Sonicare Zahnbürste halten?
Wo kann ich Zubehör für meine Sonicare Zahnbürste kaufen?
Kann ich die Philips Sonicare Zahnbürste unter der Dusche verwenden?
Warum ist zwischen dem Bürstenkopf und dem Handstück eine Lücke?
Kann ich mein Sonicare Ladegerät für andere Zahnbürsten verwenden?
Welche Putzmodi gibt es für meine Sonicare Zahnbürste?
Wie lade ich meine Sonicare Zahnbürste?
Wie registriere ich meine Sonicare Zahnbürste?
So kalibrieren Sie die Philips Sonicare Zahnbürste neu
Wie soll ich meine Philips Sonicare Zahnbürste reinigen?
Wie verwende ich meine Sonicare Zahnbürste bei Zahnspangen?
Mein Bürstenkopf lässt sich nur schwer anbringen oder entfernen.
Ich kann meine Zahnbürste nicht mit der Sonicare App verbinden
Mein Bürstenkopf fällt von meiner Sonicare Zahnbürste ab
Meine Sonicare Zahnbürste vibriert nicht
Meine Sonicare Zahnbürste schaltet sich von selbst aus
Meine Sonicare Zahnbürste vibriert weniger stark
Meine Sonicare Zahnbürste lädt nicht
Meine Sonicare Zahnbürste macht laute Geräusche
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts