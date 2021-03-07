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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
5 Putzprogramme
2 Bürstenköpfe
2 Handstücke
UV-Reinigungsstation für Bürstenköpfe
Der Philips Sonicare InterCare Zahnbürstenkopf verfügt über extra lange und dichte Borsten, um verstecktes Plaque tief in den Zahnzwischenräumen und an anderen, schwer zu reinigenden Stellen zu entfernen.
Diese elektrische Philips Sonicare Zahnbürste bietet eine optimale Reinigung entlang des Zahnfleischrands für eine bessere Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur zwei Wochen. Bis zu 6 Mal bessere Plaque-Entfernung am Zahnfleischrand als mit einer Handzahnbürste.
Die fünf Programme umfassen ein Clean-Putzprogramm für hervorragende Reinigung in zwei Minuten, ein Sensitive-Putzprogramm für die sanfte, aber gründliche Reinigung des Zahnfleisches, ein Refresh-Putzprogramm für eine schnelle einminütige Reinigung, ein Massage-Putzprogramm zur Stimulierung des Zahnfleisches und ein Gum Care-Putzprogramm, das für eine gute Gesundheit des Zahnfleisches sorgt.
4.3
von 5
840
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
Dani54
07/03/2021
Suisse
Das Gerät ist Top!
Gerät liegt gut in der Hand. Funktionen sind sehr dienlich. Nach Gebrauch hat man wirklich ein frisches und sauberes Gefühl.
Vorteile
Möglichkeiten und Funktion
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6972/35 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Hironimus
09/06/2019
Suisse
Allgemein zufrieden mit dem Produkt, nur zu teuer
Wir haben uns seit einigen Jahren an diese Zahnbürsten gewöhnt, dass wir sie einfach wieder bestellen. Leider ist die Lebensdauer dieser nicht sehr lange. Die ersten beiden Zahnbürsten hielten nur 2 Jahre. Die zweiten beiden immerhin 4 Jahre. Jedesmal ging eine kaputt d.h. beim Einschalten etc.. Die Geräte und die Bürsten Köpfe sind teuer in der Anschaffung.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6972/35 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
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Fisch
10/11/2018
Suisse
Superprodukt
Nach ein paar Jahren haben wir nun zum 2 x dieses Produkt gekauft da wir sehr zufrieden sind
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm