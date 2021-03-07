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  • Hervorragende Reinigung der Zahnzwischenräume
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  • Hervorragende Reinigung der Zahnzwischenräume
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  • Hervorragende Reinigung der Zahnzwischenräume
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Eingestellt

Philips Sonicare FlexCare+Elektrische Schallzahnbürste

HX6972/35

4.3
| (840) Bewertungen | 89% empfehlen dieses Produkt.
Hervorragende Reinigung der Zahnzwischenräume
Die elektrische Schallzahnbürste FlexCare+ kombiniert unsere Sonicare Schalltechnologie mit 5 Putzprogrammen und ist somit Ihre Lösung für eine umfassende Zahnfleischpflege. Jetzt können Sie die Gesundheit Ihres Zahnfleischs in nur zwei Wochen verbessern.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Zahnbürste für eine sanfte Reinigung von Zähnen und Zahnfleisch

Hervorragende Reinigung der Zahnzwischenräume

  • 5 Putzprogramme

  • 2 Bürstenköpfe

  • 2 Handstücke

  • UV-Reinigungsstation für Bürstenköpfe

Speziell entwickelt, um dank langer Borsten gründlich zu reinigen

Speziell entwickelt, um dank langer Borsten gründlich zu reinigen

Der Philips Sonicare InterCare Zahnbürstenkopf verfügt über extra lange und dichte Borsten, um verstecktes Plaque tief in den Zahnzwischenräumen und an anderen, schwer zu reinigenden Stellen zu entfernen.

Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen

Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen

Diese elektrische Philips Sonicare Zahnbürste bietet eine optimale Reinigung entlang des Zahnfleischrands für eine bessere Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur zwei Wochen. Bis zu 6 Mal bessere Plaque-Entfernung am Zahnfleischrand als mit einer Handzahnbürste.

Fünf unterschiedliche Putzprogramme für ein besseres Reinigungserlebnis

Fünf unterschiedliche Putzprogramme für ein besseres Reinigungserlebnis

Die fünf Programme umfassen ein Clean-Putzprogramm für hervorragende Reinigung in zwei Minuten, ein Sensitive-Putzprogramm für die sanfte, aber gründliche Reinigung des Zahnfleisches, ein Refresh-Putzprogramm für eine schnelle einminütige Reinigung, ein Massage-Putzprogramm zur Stimulierung des Zahnfleisches und ein Gum Care-Putzprogramm, das für eine gute Gesundheit des Zahnfleisches sorgt.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.3

von 5

840

Bewertungen

89%

empfehlen dieses Produkt.

07/03/2021

Suisse

Suisse

Das Gerät ist Top!

Gerät liegt gut in der Hand. Funktionen sind sehr dienlich. Nach Gebrauch hat man wirklich ein frisches und sauberes Gefühl.

Vorteile

Möglichkeiten und Funktion

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6972/35 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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09/06/2019

Suisse

Suisse

Allgemein zufrieden mit dem Produkt, nur zu teuer

Wir haben uns seit einigen Jahren an diese Zahnbürsten gewöhnt, dass wir sie einfach wieder bestellen. Leider ist die Lebensdauer dieser nicht sehr lange. Die ersten beiden Zahnbürsten hielten nur 2 Jahre. Die zweiten beiden immerhin 4 Jahre. Jedesmal ging eine kaputt d.h. beim Einschalten etc.. Die Geräte und die Bürsten Köpfe sind teuer in der Anschaffung.

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Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6972/35 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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10/11/2018

Suisse

Suisse

Superprodukt

Nach ein paar Jahren haben wir nun zum 2 x dieses Produkt gekauft da wir sehr zufrieden sind

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6972/35 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 

  1. Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste

  2. basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm