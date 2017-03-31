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Eingestellt
HX6982/10
3 Putzprogramme
2 Bürstenköpfe
UV-Reinigungsstation für Bürstenköpfe
Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.
Dank des einzigartigen angewinkelten Bürstenkopfes dieser Zahnbürste erreichen Sie die Backenzähne besser und können so Plaque an diesen schwer erreichbaren Stellen einfacher entfernen.
Die Komplettlösung: Reinigen, Laden und Aufbewahren. Das UV-Reinigungsgerät für Bürstenköpfe befreit Ihren Bürstenkopf von Bakterien und macht eine Vielzahl von Keimen unschädlich.*
4.1
von 5
48
Bewertungen
franki0110
31/03/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Für mich die beste E Zahnbürste
Es ist ja nun schon meine dritte Phillips Zahnbürste, sehr gute Reinigungsergebnisse, meine Zahnprofilaxe Dame ist immer sehr begeistert! Leider haben die bisherigen Handstücke nie 2 Jahre durchgehalten. Ich hoffe, dass es diesmal besser läuft ?!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare HX6982/03 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare HX6982/03 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
manu50
28/10/2013
Deutschland
Die beste Zahnbürste, die ich je hatte
Bin total begeistert von der Reinigung der Zähne mit dieser supertollen Zahnbürste. Werde sie nicht mehr hergeben.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare HX6982/10 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
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odermaennig1
24/06/2012
Deutschland
ausgezeichnet
sorgfältige und schonende Reinigung. Der Zahnbelag verringert sich spürbar. Der UZahnazrt stellt weniger Belag fest
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Diese Bewertung wurde für FlexCare HX6982/10 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
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Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
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